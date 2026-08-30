EVENTI UTILITIES Tragedia in baita sull’Alpe Devero, un morto



In totale 5 le persone intossicate dal monossido di carbonio nella notte tra sabato e domenica all'alpe Buscagna, in Piemonte, nel comune di Baceno, a pochi chilometri dal confine con la Svizzera



Un uomo di 37 anni è morto e altre cinque persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio nella notte tra sabato e domenica in una baita isolata all'alpe Buscagna, nell'area dell'alpe Devero, in Piemonte, nel comune di Baceno, a pochi chilometri dal confine con la Svizzera.



Nella baita d'alta quota si trovavano sei margari. L'allarme è scattato intorno alle 00.30 ed è stato lanciato da uno degli stessi pastori, già in stato confusionale a causa dell'intossicazione, tanto che le difficoltà nella comunicazione hanno reso inizialmente complicato capire cosa stesse accadendo e individuare con precisione il luogo dell'emergenza.



Una volta localizzata l'area, raggiungibile solo a piedi in circa un'ora di cammino dall'alpe Devero, è stato attivato un imponente dispositivo di soccorso, con l'intervento del personale del 118, degli elisoccorsi di Torino e Como, del Soccorso alpino, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco.



La vittima è un margaro di 37 anni. Le condizioni più gravi sono quelle di un ragazzo di 19 anni, classificato in codice rosso e trasportato dall'elisoccorso di Como all'ospedale Niguarda di Milano. Altri due margari, entrambi di 62 anni, sono stati classificati in codice giallo e trasferiti con l'elisoccorso di Torino all'ospedale di Novara. Gli ultimi due uomini coinvolti sono stati invece trasportati via terra all'ospedale di Domodossola, inizialmente in codice verde, anche se le loro condizioni sarebbero in evoluzione e il quadro clinico potrebbe essere peggiorato nelle ore successive.



Sulle cause della fuga di monossido sono in corso accertamenti da parte del Soccorso alpino e della Guardia di Finanza. 30-08-2026



