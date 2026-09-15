CRONACA UTILITIES Scuola, suona la campanella per milioni di alunni



Dopo le prime riaperture della settimana scorsa, da oggi si ricomincia in Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia, Toscana. Costi per le famiglie sempre più alti



L'anno scolastico 2026/2027 riparte con il consueto scaglionamento regionale, che porta la data della prima campanella a variare di dieci giorni da un capo all'altro della penisola. I primi studenti a tornare in classe sono quelli della Provincia autonoma di Bolzano, dove le lezioni riprendono il 7 settembre; nello stesso giorno partono anche le scuole dell'infanzia in Lombardia. Il 10 settembre è invece il turno di Valle d'Aosta, Veneto e Provincia autonoma di Trento. Nelle settimane successive riaprono progressivamente le scuole delle altre regioni, fino ad arrivare al 16 settembre per Abruzzo, Basilicata e Sardegna, con la Puglia che chiude il calendario il 17 settembre, ultima regione a suonare la campanella.



Le date di inizio e fine delle lezioni non sono stabilite dal ministero dell'Istruzione, ma dalle singole giunte regionali attraverso una delibera approvata generalmente in primavera. Il ministero fissa soltanto le festività nazionali comuni a tutto il territorio, mentre per il resto le regioni godono di piena autonomia, a condizione di garantire almeno duecento giorni di lezione nell'arco dell'anno. È per questo motivo che una famiglia di Bolzano prepara lo zaino con quasi due settimane di anticipo rispetto a una famiglia pugliese. Anche la chiusura dell'anno segue lo stesso principio: la maggior parte delle regioni terminerà le lezioni tra il 5 e il 10 giugno 2027, con Bolzano che prolungherà fino al 16 giugno e le scuole dell'infanzia attive fino al 30 giugno in quasi tutto il paese. Le vacanze di Natale, comuni a tutte le regioni con lievi differenze, si concentreranno tra il 23 o il 24 dicembre e il 6 gennaio.



Chi cambia ciclo di studi, passando ad esempio dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado o dalle medie alle superiori, vive il rientro come l'inizio di una fase nuova, mentre per la maggioranza degli studenti si tratta semplicemente della ripresa dopo la pausa estiva. In ogni caso, gli istituti possono introdurre piccoli adattamenti al calendario regionale nell'ambito della propria autonomia, quindi resta sempre consigliabile controllare le comunicazioni ufficiali della singola scuola prima di organizzare trasporti e turni di lavoro dei genitori.



Al netto delle date, il rientro a scuola resta uno degli appuntamenti più pesanti per i bilanci familiari di settembre. Secondo le stime diffuse dal Codacons il 23 agosto, la spesa complessiva per ogni studente, sommando corredo scolastico, libri di testo e dizionari, può arrivare fino a 1.300 euro, con un aumento tra il due e il quattro per cento per il materiale scolastico e dell'1,8 per cento per i testi rispetto allo scorso anno. Solo per zaini, astucci, diari, quaderni, penne e matite la spesa media indicata dall'associazione dei consumatori sfiora i 640 euro a studente, libri esclusi. La cifra più alta si registra tra le famiglie con figli che affrontano il passaggio a un nuovo ciclo scolastico, dove l'acquisto di dizionari nuovi e di un set completo di testi aggiornati è quasi obbligato.



Questa stima non è priva di contestazioni. Federcartolai Confcommercio ha definito le cifre del Codacons gonfiate, facendo notare che la soglia dei 1.300 euro viene indicata identica da tre anni consecutivi e che includere prodotti di fascia premium, come zaini firmati o articoli legati a personaggi popolari, rischia di confondere il costo minimo necessario per affrontare la scuola con quello di scelte più costose. Anche Federconsumatori offre un quadro diverso: la sua stima per il 2026 parla di una spesa media di 673,60 euro per corredo scolastico e ricambi nell'arco dell'intero anno, in crescita del 2,3 per cento, a cui si aggiungono i costi dei libri di testo. Per uno studente che inizia il primo anno delle superiori, tra libri, dizionari e corredo, la stima può avvicinarsi ai 1.500 euro.



Oltre a libri e corredo, sul bilancio delle famiglie pesano anche i costi di mensa e trasporto scolastico, che variano da comune a comune e non rientrano nelle stime generali. Per contenere la spesa, le associazioni dei consumatori consigliano di sfruttare gli sconti proposti da supermercati e ipermercati sui kit scolastici, spesso più convenienti dei canali di vendita tradizionali, e di valutare l'acquisto di libri usati, verificando con attenzione il codice ISBN per essere certi che l'edizione corrisponda a quella richiesta dalla scuola. In alcuni paesi europei si sta diffondendo il comodato d'uso gratuito dei libri di testo, una misura di welfare scolastico che comincia timidamente ad affacciarsi anche in alcune scuole italiane, sebbene resti ancora un'eccezione più che la norma. 15-09-2026



