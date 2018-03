CRONACA UTILITIES Ancora disagi sulle autostrade del Centro-Nord



Ghiaccio sulla A1, pericolo valanghe sulle Alpi e l'allarme slavine sale a livello 3 su una scala di 5. Atteso un rialzo termico per domani, tempo variabile al Sud



Il clima è meno rigido rispetto a inizio settimana, restano però i problemi legati alla gelida perturbazione che ha spaccato in due l'Italia investendo il Centro-Nord continua a far sentire i sue effetti soprattutto sulla grande viabilità. A colpire, in questo caso, è la pioggia che una volta al suolo gela creando disagi e pericoli per gli automobilisti.



Autostrade per l'Italia spiega che la pioggia gelata, naturalmente, non può essere contrastata con le operazioni di salatura del manto stradale. Pertanto la chiusura dei tratti autostradali interessati è l'unico provvedimento atto a garanzia della sicurezza e viene attuata con le modalità e nei tempi previsti dai piani neve vigenti. Sulla A1, intorno alle 10,30 la circolazione in Emilia Romagna è tornata regolare, dove nelle prime ore del mattino era stato chiuso il tratto compreso tra l'inizio della complanare di Piacenza e Terre di Canossa, nel Parmigiano, verso Bologna. Sempre sulla A1 tra Milano e complanare di Piacenza e tra Parma e Reggio Emilia, comunica Autostrade per l'Italia sul suo sito Internet, sono in atto deboli nevicate.



Per quanto rigaurda le previsioni, gli esperti dicono che al Nord si attende una intensificazione della nuvolosità, con precipitazioni sparse che risulteranno nevose anche a quote pianeggianti nella prima parte della giornata sui settori centro occidentali, risultando più diffuse sulle Alpi occidentali, tra Piemonte centro meridionale e rilievi liguri e tra Lombardia ed Emilia; dal pomeriggio graduale miglioramento sul settore occidentale, mentre nubi e fenomeni interesseranno il restante settentrione con ancora neve a quote pianeggianti tra Lombardia meridionale ed Emilia-Romagna centro occidentale; dalla serata attese parziali schiarite anche su queste zone.



Per quanto riguarda le regioni centrali, sulla Sardegna molte nubi con rovesci sparsi e isolati temporali, in graduale attenuazione pomeridiana e nuove velature dalla serata sul settore meridionale dell'isola. Sulle regioni peninsulari cielo molto nuvoloso o coperto a iniziare dai settori tirrenici, con precipitazioni via via più insistenti e diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. Nubi e fenomeni raggiungeranno le restanti zone nel pomeriggio e potranno risultare anche intensi nelle aree interne laziali. In serata attesi parziali rasserenamenti tra bassa Toscana e alto Lazio. Al Sud e in Sicilia estese velature che inizialmente copriranno le regioni tirreniche e successivamente anche quelle ioniche ed adriatiche, con addensamenti più compatti su Campania, Basilicata occidentale e Calabria tirrenica dove si avranno dapprima piogge sparse e successivamente rovesci e temporali sempre sparsi, anche di forte intensità, specie nel pomeriggio. Miglioramento nel corso della sera-notte su Sicilia, aree adriatiche e ioniche. 03-03-2018