Liguria, arriva aumento accise sulla benzina



L'opposizione all'attacco del governo: «L'emergenza Genova sarà a carico dei cittadini liguri». A denunciarlo, a proposito di un emendamento alla Manovra, è Rosato del Pd



«L'emergenza Genova sarà a carico dei cittadini liguri - questa la denuncia su Twitter, a proposito di un emendamento alla Manovra, del dem Ettore Rosato -. Il governo dopo aver fatto un decreto che metteva poco o niente per il Ponte Morandi, ora prevede l'aumento delle accise sulla benzina (quelle che Salvini voleva abolire): +0,05 euro/litro in Liguria » .



«Per il solo anno 2019 - si legge nel testo firmato da Raduzzi (M5S), relatore della legge di bilancio - la Regione Liguria ha la facoltà di rideterminare in aumento l'aliquota dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e successive modificazioni, in misura non eccedente i cinque centesimi al litro della misura massima consentita. All'onere derivante dal presente comma, pari a 0,61 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 55».