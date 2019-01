EVENTI UTILITIES Movies & Music Stars, rassegna di eventi di Casa del Cinema Trieste



Dalla collaborazione tra ERPAC Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia, Iconic Images e Casa del Cinema di Trieste è nato Movies & Music Stars, programma di iniziative speciali che accompagnano l’esposizione fotografica STARS: Ritratti fotografici di Terry O’Neill.



Con Movies & Music Stars la Casa del Cinema vuole aprirsi alla città dopo il lungo periodo di ristrutturazione che l'ha vista protagonista. Il nuovo direttivo, da poco rinnovato, punta inoltre a coinvolgere sempre più le associazioni che vi fanno parte, il sistema culturale della città e della regione e il maggior numero di persone possibili in iniziative, anche gratuite come in questo caso, che celebrino e promuovano la grande magia del cinema.



Nel percorso espositivo della mostra è stato creato quindi un vero set fotografico dal titolo “#ToBeFaye” dove chi vuole può immedesimarsi in Faye Dunaway come nella celebre foto di O’ Neill “Faye and the Oscar” e interpretare la grande attrice realizzandosi un selfie e divulgandolo attraverso i social utilizzando l’hashtag #tobefaye. Lo scatto originale ritrae la Dunaway al Beverley Hills Hotel di Los Angeles il 29 marzo del 1977, il mattino dopo aver ricevuto l’Oscar come attrice protagonista in “Network”.



Prendendo poi spunto dai tanti personaggi ritratti dal fotografo britannico, la Casa del Cinema ha pensato ad una rassegna cinematografica suddivisa in 4 serate evento al Teatro Miela tra gennaio e febbraio, con proiezione di film e djset. La prima serata a ingresso gratuito è mercoledì 9 gennaio alle ore 18:30 dal titolo Omaggio a David Bowie con un dj set a cura di Jazza e alle 20:30 la proiezione in lingua originale con sottotitoli italiani di “L’Uomo Che Cadde Sulla Terra” di Nicolas Roeg.



Seguiranno poi mercoledì 16 gennaio il djset di The Fab e la proiezione di “Eyes of Laura Mars” di Irvin Kershner e Mommie Dearest di Frank Perry, entrambi con protagonista Faye Dunaway; poi una serata interamente dedicata ai Beatles mercoledì 30 gennaio con Dj Jaguar e la proiezione di due documentari, “The Beatles: 8 Days a Week” di Ron Howard e “The Beatles: Stg Pepper&Beyond” di Alan G. Parker; infine mercoledì 6 febbraio sarà una Swinging London Evening con Dj Jazz Master e la proiezione di “My Generation” di David Batty, documentario narrato da Michael Caine e a seguire “Absolute Beginners” di Julien Temple.



In calendario anche due concerti live al Magazzino delle Idee che omaggeranno due stelle della musica esposte in mostra: Frank Sinatra, con il trio jazz Modazu (Morpurgo, Davanzo e Zulian) sabato 19 gennaio, e Amy Winehouse, con la band Back To Amy sabato 2 febbraio.



A breve sarà pubblicato anche il bando per il Premio Terry O’Neill alla Miglior Fotografia, un progetto nato grazie a ERPAC con Casa del Cinema e la collaborazione di Iconic Images: una call per fotografi professionisti e non, che durante il Trieste Film Festival, 18 -25 gennaio, potranno ritrarre attrici, attori, registi, scrittori, giornalisti presenti a Trieste. Verranno selezionate 20 immagini che saranno visionate da Terry O’Neill in persona e tra queste sceglierà la vincitrice del Premio. Tutte e 20 le foto finaliste verranno stampate ed esposte in un’area dedicata, adiacente lo spazio #ToBeFaye, all’interno del Magazzino delle Idee, dal 1 al 17 febbraio 2019, nell’ambito della mostra STARS.



CREDITS della FOTO in allegato, obbligatori per ogni pubblicazione:

"STARS. Ritratti fotografici di Terry O’Neill”

David Bowie mentre posa per il suo disco Diamond Dogs. Londra, 1974

Terry O’Neill (©Iconic Images) 06-01-2019