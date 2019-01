EVENTI UTILITIES Tirso de Molina: PENSIONE SILLA, una commedia di Massimo Corvo



Sarà in scena al Teatro Tirso de Molina dal 9 al 13 gennaio, PENSIONE SILLA, una commedia di Massimo Corvo (V. Tomada e F. Draghetti). Protagonisti: Massimo Corvo, Claudia Portale, Manuel Ricco, Laura Baldassarre, Stefano Annunziato, Pierpaolo Tesoro, Bernardino De Bernardis, Andrea Carpiceci, Valentina Stredini; la regia è di Massimo Corvo.



Uno spettacolo che è un meccanismo teatrale perfetto, dal ritmo incalzante, situazioni di irresistibile comicità, che conducono lo spettatore nelle vicende rocambolesche dei protagonisti per una pièce di sano divertimento. Un vero e proprio meccanismo ad orologeria fatto di tempi perfetti, di continui colpi di scena.



Ercole ed Edoardo hanno ben poco in comune. Il primo è un simpatico spiantato, con un passato difficile alle spalle e l’infanzia trascorsa in un orfanotrofio. Sbarca il lunario con piccole truffe vive in una baracca e dorme in un cassonetto. Il secondo manda avanti un modesto albergo, anzi, una pensione, ma la sua vera passione è il teatro e i suoi discorsi sono infarciti di improvvise e divertite citazioni. Anche le loro consorti sono profondamente diverse. Ercole ha sposato la trasognata ( e lamentosa) Maddalena, sensibilissima e amante della pittura, mentre la moglie di Edoardo, Donna Olimpia, è una specie di tiranno in gonnella, avida e calcolatrice, sempre pronta a riprendere e umiliare il povero, succube marito. Eppure questi uomini così distanti, hanno una cosa in comune, anzi due: i genitori. Sia i fratelli che il padre, il vecchio Patanè, non sanno nulla gli uni degli altri. Colei che rimette insieme la famiglia è Assunta, la madre, che prima di morire, incarica uno strambo notaio di rintracciare figli e marito e di informarli sui reciproci legami di parentela. Ma a questo punto si pone il problema dell’eredità: a chi andrà la Pensione Silla? C’è anche un tesoro, nascosto chissà dove, e un tedesco che lo reclama. Attorno a tutta la vicenda ruotano altri personaggi: il buffo inserviente nero Caì e la giunonica Connie esercita il mestiere…più antico del mondo; la signora Cagotto e Ginevra, la cuoca; un carabiniere permaloso, un cadavere che vaga per la pensione e, ovviamente, il fantasma. Legateli tutti insieme su un divano e ne verrà fuori una miscela assolutamente…esplosiva!



9 | 13 GENNAIO 2019

Robleh 84 srl presenta

al Teatro Tirso de Molina

PENSIONE SILLA

una commedia di Massimo Corvo (V. Tomada e F. Draghetti)

con Massimo Corvo, Claudia Portale, Manuel Ricco, Laura Baldassarre, Stefano Annunziato, Pierpaolo Tesoro, Bernardino De Bernardis, Andrea Carpiceci, Valentina Stredini

regia Massimo Corvo

con le voci di Sergio Fiorentini e Cristina Grado

costumi L. Baldassarre

trucco G. Visciano

foto e video A. Carpiceci

musiche scelte da Francesca Draghetti

parte scenica F. Franco



Teatro Tirso de Molia

Via Tirso 89, 00198 Roma Telefono: 06 841 1827

Prezzi: intero mercoledì e giovedì: 15,00 €, venerdì, sabato, domenica 18,00 €

ridotto: mercoledì e giovedì 13,00 €. venerdì, sabato, domenica 15,00 €

Orari dello spettacolo: dal mercoledì al sabato ore 21.00, domenica ore 17.30 07-01-2019