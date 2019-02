EVENTI UTILITIES Odin Teatret L'ALBERO regia Eugenio Barba dal 13 al 2019 Teatro Vascello



È ormai una tradizione per l'Odin Teatret tornare a Roma al Teatro Vascello per i suoi anniversari. Nel 2014 il Teatro Vascello e l'Auditorium Parco della Musica invitarono La vita cronica per festeggiare i 50 anni del teatro danese di Eugenio Barba. Ora, dal 13 al 24 febbraio 2019, l’Odin Teatret torna al Teatro Vascello con L’albero, la sua creazione più recente per celebrare i suoi 55 anni. Molte attività accompagnano lo spettacolo, frutto di collaborazioni con teatri, fra cui Abraxa Teatro, l’Università la Sapienza e di Roma Tre, Teatro di Roma, Biblioteche di Roma, la Libreria del Palazzo delle Esposizioni.

Ritornare nelle stesse città ha sempre fatto parte delle scelte dell’Odin Teatret. Significa rincontrare gli spettatori che hanno conosciuto il gruppo fin dai primi anni, ed entrare in contatto e dialogare con nuove generazioni. Da qui le numerose collaborazioni che a Roma permettono di realizzare un folto programma di seminari, dimostrazioni di lavoro, mostre, installazioni, film, masterclass, conferenze, oltre allo spettacolo.

La permanenza ha come titolo 55 anni dell’Odin Teatret – Lo spirito del laboratorio. Laboratorio è inteso come un ambiente sviluppato negli anni in modo pragmatico e abbarbicato a una sua visione di teatro, risolvendo costrizioni e affrontando i compiti che permettono agli attori di diverse nazionalità dell’Odin di incontrare i propri spettatori in diverse parti del mondo. In questo ambiente, il teatro non si presenta solo come spettacolo in un edificio tradizionale, ma si manifesta come ricerca, pedagogia, incentivo culturale, creazione di reti ed eventi per luoghi specifici. Diventa un catalizzatore che coinvolge diverse espressioni artistiche, immagini, corpi, musiche e canti come mezzo per uno scambio di contatti, relazioni e manifestazioni.

In questo ambiente è cresciuto L’albero, lo spettacolo con la regia di Eugenio Barba, gli attori storici dell’Odin Teatret e due artisti asiatici, collaboratori dell’ISTA – International School of Theatre Anthropology. Terza parte della “trilogia degli innocenti”, fatti storici dell’attualità si intrecciano a situazioni fittizie in una confluenza di lingue e canti che, intorno a un albero morto, evocano guerre ma anche immagini ancestrali di vita. Scene di fede e speranza additano alla natura come elemento rigeneratore di futuro in una panorama che sembra racchiudere solo distruzione.

Programma delle attività



TEATRO VASCELLO Via Giacinto Carini 78 Monteverde Roma info 065898031 – 065881021 promozione@teatrovascello.it promozioneteatrovascello@gmail.com

Stagione 2018-2019 Teatro – Danza – Musica e Vascello dei piccoli

Biglietteria:

servizio di prenotazione per tutti gli spettacoli € 1 a biglietto

Prosa: intero € 20 - ridotto over 65 € 15 - ridotto studenti € 12 –

Popolo segreto dell’Odin: € 100

dal 13 al 24 febbraio 2019 da mercoledì a sabato alle ore 21:00

Domenica alle ore 18:00

così le repliche nel dettaglio

mercoledì 13 febbraio ore 21 (tutto esaurito)

giovedì 14 febbraio ore 21

venerdì 15 febbraio ore 21

sabato 16 febbraio ore 21

domenica 17 febbraio ore 18 (tutto esaurito)

mercoledì 20 febbraio ore 21

giovedì 21 febbraio ore 21

venerdì 22 febbraio ore 21

sabato 23 febbraio ore 21

domenica 24 febbraio ore 18 (tutto esaurito)

L’ALBERO

Uno spettacolo che cresce leggendo i giornali

dedicato a Inger Landsted

regia Eugenio Barba

attori Luis Alonso, Parvathy Baul, Iwayan Bawa, Kai Bredholt, Roberta Carreri, Elena Floris, Donald Kitt, Carolina Pizarro, Fausto Pro, Iben Nagel Rasmussen , Julia Varley

Scenografia e luci Luca Ruzza OpenLab Company

disegno e realizzazione dell'albero Giovanna Amoroso e Istvan Zimmermann, Plastikart

costumi e oggetti Odin Teatret,

direzione musicale Elena Floris,

marionette Niels Kristian Brinth, Fabio Butera, Samir Muhamad, I Gusti Made Lod

teste delle bambole Signe Herlevsen,

drammaturgo Thomas Bredsdorff consulente letterario Nando Taviani, testo Odin Teatret

assistenti alla regia Elena Floris, Julia Varley



L'albero della Storia cresce forte e morto. Intorno ad esso, bambini soldato e monaci in preghiera danzano insieme a signori della guerra, a una madre rabbiosa, e alla figlia di un poeta che, da bambina, sognava di volare via con il padre. Due narratori presentano e commentano scene e personaggi. Nel deserto siriano due monaci yazidi piantano un albero di pere per richiamare gli uccelli che sono scomparsi. In Nigeria una madre riposa sotto l'ombra dell'albero della dimenticanza tenendo in braccio la testa di sua figlia nascosta in una zucca. Un signore della guerra europeo spiega la necessità di pulizia etnica a un signore della guerra africano che compie un sacrificio umano per rendere invulnerabile il suo esercito di bambini soldato prima di condurli in battaglia. Una bambina gioca con le sue bambole intorno all'albero piantato dal padre quando è nata. Si chiede come gli uccelli vedano la terra dal cielo. Alla fine l'albero della Storia si piega sotto il peso della frutta e offre una casa agli uccelli che volano sopra le teste degli spettatori. Ma che tipo di uccelli sono?



Abbonamenti:

abbonamento Free Classic € 90,00: 10 spettacoli a scelta programmazione prosa, musica e danza

abbonamento Love € 80,00: 4 spettacoli in coppia, a scelta programmazione prosa, musica e danza

abbonamento Family € 40,00: programmazione Vascello dei Piccoli 5 ingressi cumulabili per adulti e bambini

Card regalo del Teatro Vascello da € 48: 4 ingressi prosa, musica, danza o 6 ingressi vascello dei piccoli

Come raggiungerci con mezzi privati: Parcheggio per automobili lungo Via delle Mura Gianicolensi, a circa 100 metri dal Teatro. Parcheggi a pagamento vicini al Teatro Vascello: Via Giacinto Carini, 43, Roma; Via Maurizio Quadrio, 22, 00152 Roma, Via R. Giovagnoli, 20,00152 Roma

Con mezzi pubblici : autobus 75 ferma davanti al teatro Vascello che si può prendere da stazione Termini, Colosseo, Piramide, oppure: 44, 710, 870, 871. Treno Metropolitano : da Ostiense fermata Stazione Quattro Venti a due passi dal Teatro Vascello. Oppure fermata della metro Cipro e Treno Metropolitano fino a Stazione Quattro Venti a due passi dal Teatro Vascello



SOSTIENI LA CULTURA VIENI AL TEATRO VASCELLO

#Prosa #Danza #Musica #TeatroDanza #Performance #Readingletterari #Clownerie #Circo #Concerti #SpettacoliperBambini #FestivaL #Eventi #Laboratori 07-02-2019