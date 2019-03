Vince Zingaretti: cambio al vertice del Pd

Ottiene il 70%. Più di 1,8 milioni al voto: affluenza molto oltre le più rosee aspettative, visto che alla vigilia già un milione di elettori sembrava un azzardo

Nicola Zingaretti è il nuovo segretario del Partito democratico. Al secondo posto Maurizio Martina e terzo Roberto Giachetti. «Siamo tra il 65 e il 70 per cento dei voti. Grazie all'Italia che non si piega a un governo pericoloso - ha detto a caldo nel suo comitato vicino al Circo Massimo -. Abbiamo dato una buona immagine di confronto nella battaglia politica in questo Paese ferito».







«Auguri a Zingaretti, è il nuovo segretario, altro che partito morto», twitta Bobo Giachetti quando le proiezioni gli danno un buon 12/15%. «Auguri a Nicola, è una giornata bella per tutti», twitta Maurizio Martina è vicino al 20%. Si fa sentire pure Renzi, che si congratula e ripete «spero che ora non cominci il fuoco amico come è stato fatto con me». Per il governatore del Lazio, che tale rimarrà, viene adesso il duro lavoro da leader. La partecipazione alle primarie del Pd di ieri è stata più larga del previsto, con un milione e 800mila elettori. Un dato di affluenza superiore alle aspettative della stessa organizzazione del partito, che puntava a un milione di voti, e in linea con le primarie del 2017, che videro vincitore Matteo Renzi.







I dati definitivi arriveranno in giornata, tuttavia il successo sul piano della partecipazione è stato di tutto il Pd, testimoniato dalle lunghe code di elettori ai gazebo per tutto il giorno e anche in chiusura. Ragionando in termini di macroregioni è stato in particolare il Centro-Nord a premiare Zingaretti, sebbene non vi sia area in cui non abbia raggiunto e superato abbondantemente la soglia del 50%. Secondo i dati di YouTrend, infatti, Zingaretti si è affermato con il 68,15% al Nord, con il 66,53% nella "zona rossa" (Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche) e con il 59,43% al Sud.