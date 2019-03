Blocco auto a Roma nella fascia verde



Previsto il divieto totale della circolazione per i veicoli privati dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Ci sono però alcune deroghe allo stop



Oggi, domenica 24 marzo, blocco del traffico a Roma. Ultima domenica ecologica del Comune di Roma che coincide, tra l'altro, con l'iniziativa #vialibera un circuito ciclo-pedonale di 15 chilometri che per un'intera giornata, dalle 10 alle 18, sarà dedicato a pedoni e ciclisti.

Il divieto totale della circolazione all'interno della Fascia Verde per i veicoli privati è previsto dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Sono però previste alcune deroghe: potranno circolare, tra gli altri, i veicoli elettrici e ibridi, quelli a gpl, a metano, i mezzi bi-fuel. Esenzione anche per le auto a benzina Euro 6 (si fermano invece i diesel euro 6), per le moto a 4 tempi Euro 3 e successive, per i ciclomotori a 2 ruote a 4 tempi Euro 2 e successivi, per i mezzi con contrassegno disabili, per i veicoli car sharing e car pooling.



Tra le strade coinvolte in #vialibera, un circuito ciclo-pedonale di 15 chilometri, 16 in totale, vi sono anche via Cola di Rienzo, via Tiburtina (San Lorenzo), via dei Fori Imperiali e Largo Corrado Ricci, via del Corso, via XX Settembre, piazza Venezia, viale Manzoni, via Labicana e via Veneto. Il progetto è promosso da Roma Capitale, coordinato dall'assessorato alla Città in Movimento con gli assessorati Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi, Crescita Culturale, Sostenibilità ambientale, Sviluppo economico, Turismo e Lavoro, Persona, Scuola e Comunità solidale, con la collaborazione dei Municipi e della Polizia locale, curato da Roma Servizi per la Mobilità e Zetema.