La famiglia è stata schiacciata contro la barriera di metallo di un ponte: morto il nonno, sbalzato giù dal ponte. Ferito bimbo di 20 mesi, non sarebbe in pericolo di vita



Tragedia n ella tarda serata di sabato nel centro di Intra, frazione di Verbania che si affaccia sul lago Maggiore : una intera famiglia è stata travolta da un'auto. Il bilancio: un morto e tre persone ferite, tra cui anche un bimbo di 20 mesi.



L'intera famiglia è stata travolta da un'auto impazzita. Il nonno, Gianni Agosti, 54 anni, di Cossogno, ha perso la vita nel terribile incidente avvenuto in via Vittorio Veneto, sul ponte che conduce verso Pallanza. Agosti era con la compagna, con la nuora e il bambino di questa (di 20 mesi): il gruppo di pedoni è stato investito da una Ford Fiesta che ha invaso il marciapiede. Agosti è stato sbalzato dal ponte ed è morto sul colpo. Secondo quanto riferisce la versione online del quotidiano La Stampa, l'automobilista 24enne alla guida dell'auto, sotto choc, è stato fermato.



L'automobilista è stato quindi rilasciato. Il giovane sarebbe risultato negativo all'alcoltest. La polizia stradale, intervenuta sul posto per i rilievi del caso, indaga sull'esatta dinamica dell'incidente e sulle sue cause. È stato denunciato dalla polizia per omicidio stradale e lesioni stradali. 24-03-2019