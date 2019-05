CRONACA UTILITIES Anziana morta in casa, fermati 5 banditi



Anna Tomasino, 89 anni, era morta dopo un colpa alla nuca a seguito di una rapina. A eseguire i fermi carabinieri e polizia: tre nel Lazio, uno a Ventimiglia, e l'altro a Torino



A una settimana di distanza, sono stati fermati i 5 presunti autori della rapina culminata con la morte di Anna Tomasino. A eseguire i fermi carabinieri e polizia: tre sono stati fermati nel Lazio, uno a Ventimiglia e l'ultimo infine a Torino. La rapina è avvenuta la sera di domenica 5 maggio, intorno alle 21,30, in via Pizzo Bernina a Città Giardino, tra la Nomentana e piazza Sempione, a Roma.



La donna, di 89 anni, è morta il giorno dopo la rapina per un colpo ricevuto sulla nuca. A fornire dettagli sui banditi è stato un testimone che abita nel palazzo di fronte e che ha visto scendere dal balcone del secondo piano e allontanarsi nel cortile due dei banditi. Il testimone avrebbe parlato di «un accento slavo». Qualcuno poi avrebbe visto allontanarsi una station wagon grigia. 13-05-2019