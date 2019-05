Terremoto vicino Barletta, magnitudo di 3.9



L'epicentro a 34 km di profondità. Evacuato il Palagiustizia di Bari e alcune scuole, sia nel capoluogo pugliese che a Trani. Molte persone sono uscite in strada



Una forte scossa di terremoto è stata avvertita martedì mattina, alle 10,13, in Puglia. La scossa sismica, registrata dalle strumentazioni dell’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) è stata avvertita distintamente dalla popolazione nella provincia di Barletta. Si tratterebbe di una scossa di magnitudo 3.9, con epicentro a 34 km di profondità.

Poche ore prima, alle 6,45, una scossa di magnitudo 3,3 era stata registrata sul litorale adriatico, al largo di Fermo, nelle Marche. L’epicentro in questo caso era a 7,9 chilometri di profondità. Nessun danno è stato segnalato. La scossa è stata avvertita distintamente in molte altre zone della Puglia. Evacuato il Palagiustizia di Bari e alcune scuole, sia nel capoluogo pugliese che a Trani. Molte persone sono uscite in strada. Negli ultimi giorni molte scosse si stanno avvertendo nelle regioni meridionali, le ultime ieri pomeriggio in Calabria (magnitudo 2.9).