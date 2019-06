CRONACA UTILITIES Molise, pochi medici: potrebbero arrivare quelli militari



Sarebbe questa la soluzione per fronteggiare lʼemergenza dovuta alla carenza di personale sanitario negli ospedali della Regione. Oggi la riunione decisiva al ministero



In Molise c'è una emergenza dovuta alla carenza di personale sanitario negli ospedali e potrebbero arrivare i medici militari specialisti in ausiliaria per fronteggiarla. A dirlo il commissario alla Sanità, Angelo Giustini, prima di procedere alla chiusura, già dal prossimo mercoledì, dei reparti di ortopedia e traumatologia dei nosocomi di Isernia e Termoli (Campobasso).



Lo stesso Giustini ha sottolineato che c'è un problema di cattiva programmazione. I medici militari dovrebbero essere impiegati per almeno 5 mesi «termine necessario - osserva il Commissario - affinché il "Decreto Calabria" possa essere definitivamente approvato, così nel contempo si espleteranno i concorsi. Tutto ciò consentirà di superare questo agonico stallo nella governance del Servizio sanitario regionale e del diritto all'equità e universalità di accesso dei cittadini».



Stando alle prime informazioni, negli ultimi giorni, durante una riunione di Gabinetto al Ministero della Difesa, è stata indicata la soluzione per il Molise. Il dicastero ha individuato un elenco di 105 camici bianchi che operano nella sanità militare e che possono essere selezionati per essere impiegati nella sanità civile. Oggi nuova riunione prima al dicastero della Salute e poi a quello della Difesa. 03-06-2019