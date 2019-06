EVENTI UTILITIES Presentata la Settima Edizione di Miss Chef // a Cinecittà Word



MISS CHEF® (www.misschef.net) è la prima competizione tra alcune delle migliori Chef Donne italiane ed estere con la proposizione, tutta in rosa, dei più rinomati menù della tradizione culinaria nostrana e non, tra ieri ed oggi, valorizzando il "Made in Italy" delle eccellenze eno-gastronomiche, note ed apprezzate in tutto il mondo. Il Premio è stato ideato da Mariangela Petruzzelli, giornalista e autrice tv anche per la Rai, direttrice artistica e producer del format. La prima edizione e la seconda edizione del Premio MISS CHEF® si sono svolte ad Ischia nel 2012 e nel 2013. Nel 2014 MISS CHEF® è diventato itinerante toccando varie Regioni e territori italiani per giungere fino a NEW YORK-USA, nel periodo del Columbus Day, realizzando ad oggi ben cinque tappe internazionali a NY. Dopo aver già ottenuto importanti consensi in USA, soprattutto presso Bill De Blasio, sindaco di NY, e Natalia Quintavalle, ex-console d’Italia a NY, e Francesco Genuardi, attuale console d’Italia a NY, l’8 giugno prossimo parte da Roma l’ottava edizione del Premio MISS CHEF® ed il suo tour italiano ed internazionale 2019. MISS CHEF®, in sinergia con l’Associazione World Intercultural Institute, realizzerà, per la prima volta, l’8 giugno prossimo, una tappa-evento del format, per eleggere la MISS CHEF® EXPO UNIVERSALE 2019, nell’ambito della prestigiosa manifestazione EXPO UNIVERSALE 2019 che si terrà presso il noto parco giochi del cinema e della tv CINECITTA’ WORLD (www.cinecittaworld.it) di Roma.

Sette anni di successi, di emozioni e di soddisfazioni che hanno promosso a livello internazionale l’operato delle Donne chef professioniste soprattutto italiane, brave, belle ed intraprendenti promuovendo le pari opportunità e l’imprenditoria delle Donne in campo socio-culturale, enogastronomico e turistico facendo anche seria e intensa azione in campo sociale a favore delle Donne contro le violenze domestiche e di emarginazione grazie al valore del lavoro e della cultura.

L’Ottava Edizione di MISS CHEF® si arricchisce di un elemento in più: la multiculturalità. Per la prima volta dal 2012, la prima tappa del Premio vede come protagoniste oltre alle Chef italiane anche Chef dell'India, della Libia e della Repubblica Domenicana. Durante la gara dell’8 giugno a Cinecittà World le quattro Donne chef proporranno 4 ricette tipiche della tradizione culinaria del loro Paese vestendo gli abiti popolari del proprio Paese di provenienza.

Nell’ambito del Tour internazionale 2019 di MISS CHEF®, in sinergia con l’Associazione WORLD INTERCULTURAL INSTITUTE verrà eletta, l’8 giugno, la MISS CHEF® EXPO UNIVERSALE 2019. La tappa-evento -che si realizza con il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Dominicana in Italia, il partenariato con Unicef Italia e con il sostegno di autorevoli sponsor come il ristorante BAARIA di Roma, il ristorante indiano a Roma The Bombay Blues e i vini Caviro e Leonardo Da Vinci- di MISS CHEF® EXPO UNIVERSALE 2019 si svolgerà sabato 8 giugno 2019, dalle ore 10 alle ore 13,30, nel rinomato ristorante Charleston, nell’area di Cinecittà World in cui è stato ricostruito il set cinematografico del film “Gangs of New York”. Due le giurie che giudicheranno i piatti: una giuria Tecnica ed una Giuria Istituzionale, composte da esperti in campo eno-gastronomico, noti chef professionisti, giornalisti e rappresentanti del mondo istituzionale e socio-culturale di rilievo internazionale, nazionale e locale.



Questi i nomi delle 4 chef in gara l’8 giugno a MISS CHEF® EXPO UNIVERSALE 2019 :

INDIA: Nandita Singh in rappresentanza del ristorante The Bombay Blues-Roma;

ITALIA: Elena Ciotta in rappresentanza del ristorante siciliano Baaria-Roma;

LIBIA: Mariem Alghezawi in rappresentanza della comunità Libia-Italia;

REPUBBLICA DOMINICANA: Janet Bautista Gomez in rappresentanza dell’Ambasciata della Repubblica Dominicana in Italia.



Questi i nomi dei giurati l’8 giugno a MISS CHEF® EXPO UNIVERSALE 2019:

GIURIA TECNICA

Presidente: Andy Luotto-chef, attore e scrittore

Mariagrazia Antifora-chef

Giancarlo Leone- giornalista Leggo

Morena Rosini-cantante Milk and Coffee & speaker Radio Italia

Antonino Di Carlo-chef ristorante BAARIA-Roma



GIURIA ISTITUZIONALE

Presidente: Kanthie De Silva-presidente Camera di Commercio Sri Lanka in Italia

Leonardo Metalli-giornalista TG1 Rai e presidente Mad for Italy

Camilo Garcia-incaricato d'Affari Ambasciata della Repubblica Dominicana in Italia

Alessandro Marra- referente campagna Face to Face outsourcing Unicef Italia



Presentatore della kermesse sarà il noto attore comico romano Gianluca Giugliarelli.

Nei giorni 8 e 9 giugno, dopo la gara di MISS CHEF® , il pubblico di Cinecittà World potrà degustare, con un ticket ed anche alla carta, sempre nel ristorante Charleston, i piatti tipici dei 4 Paesi in gara a MISS CHEF® realizzati dalle rinomate ristorazioni rappresentate dalle 4 chef in gara. I risultati del Premio MISS CHEF® EXPO UNIVERSALE 2019 verranno presentati da agosto 2019 a Matera organizzando un convegno tematico e uno show-cooking con degustazione, nell’ambito del Festival “Malta meets Matera-Matera meets Malta®” di cui Mariangela Petruzzelli è ideatrice e producer. Il progetto “Malta meets Matera-Matera meets Malta®” nasce nella convinzione dell'alto valore socio-culturale che esso rappresenta nel voler unire le due Capitali della Cultura 2018 e 2019, La Valletta e Matera, attraverso la realizzazione di un Festival atto a generare azioni virtuose di scambi, di saperi e di buone pratiche in campo culturale, sociale, economico, turistico ed istituzionale. Il Festival si struttura in varie sezioni tematiche tra: fotografia, musica e teatro, letteratura e story telling, beni culturali ed architettura, documentario di viaggio e cinema, turismo ed enogastronomia. Il progetto del Festival è stato già presentato al pubblico ed alla stampa in anteprima internazionale, a New York, nel periodo 4-13 ottobre scorsi, durante le celebrazioni del Columbus Day, nell’ambito della kermesse MISS CHEF® New York 2018, giunta alla sua quinta edizione internazionale. La sezione turistico-enogastronomica del Festival vedrà come evento fondante MISS CHEF® . Durante il Festival la competizione avrà come protagoniste Chef Donne materane e maltesi anche con degustazioni dei prodotti enogastronomici tipici con la realizzazione di una tappa di MISS CHEF® a Malta per l’autunno 2019 e di una tappa a Matera nell’agosto 2019. Anche in queste tappe maltese e materana verrà coinvolta la vincitrice del titolo MISS CHEF® EXPO UNIVERSALE 2019.



Diversi sono gli appuntamenti del Tour 2019 del Premio MISS CHEF®: si parte l'8 giugno a Roma presso Cinecittà Word, per poi spostarsi in Campania, a Matera-Capitale Europea della Cultura 2019, in Umbria, Calabria e Piemonte fino ad arrivare ancora a New York ed a Malta.

Il Premio MISS CHEF® è una gara, ma anche un contenitore multiculturale in cui si incontrano idee, istituzioni, conoscenze, realtà socio-economiche territoriali, artigianali e dell’agro-industria, partendo dalla cucina tutta italiana che utilizza prodotti tipici e specialità di ciascun territorio.

Con la sua formula innovativa e dinamica, in tour nella nostra bella Italia, il Premio MISS CHEF® vuole contribuire ancor più a sottolineare il valore socio-culturale dell’italianità e delle eccellenze eno-gastronomiche, vuole raccontare l’italianità con le sue eccellenze gastronomiche perché, grazie alla bravura e all’intraprendenza delle Donne Chef, tradizioni, diversità,

tipicità vengono evidenziate, utilizzate ed esaltate nelle loro ricette a cavallo tra tradizione ed innovazione dove sono presenti tutti i saperi e i sapori territoriali, contribuendo a promuovere e far conoscere prodotti di eccellenza e a sottolineare il valore socio-culturale della buona tavola e della Dieta Mediterranea.



Mariangela Petruzzelli, presidente dell’Associazione MISS CHEF® e giornalista enogastronomica ha affermato: “MISS CHEF® è cresciuta con un grande lavoro anche a livello internazionale. Il Premio si sta facendo conoscere sempre più grazie ad una squadra di lavoro ben consolidata, che ringrazio molto, essendo divenuto un progetto itinerante in Italia toccando molte regioni. Dall’ottobre 2014 siamo anche arrivati a New York-Usa realizzando le prime cinque edizioni internazionali di MISS CHEF®. Stiamo già lavorando per far approdare il format in altri paesi del mondo tra cui la Grecia, l’isola di Malta, il Brasile, la Repubblica Dominicana e gli Emirati Arabi. Sono onorata della collaborazione di stima umana prima di tutto e di grande professionalità nata con Paola Aranci, già chef executive presso Grace Mansion, residenza del Sindaco di New York, Bill De Blasio e oggi creative director dello school food district di NYC, Donna Chef ruggente e sagace che ho conosciuto a NY e che subito ha sposato il concept e le azioni di MISS CHEF® scegliendo di essere, dal 2018, ANNO DEL CIBO, la nostra international testimonial madrina nel mondo. Importanti sono e saranno nel 2019 gli eventi MISS CHEF® soprattutto a Matera-Capitale Europea della Cultura 2019 e a Malta”.



Premio MISS CHEF® EXPO UNIVERSALE 2019

sabato, 8 giugno 2019 – dalle ore 10:00 alle ore 13:30

presso il ristorante CHARLESTON-Main Street di

CINECITTA’ WORLD –(www.cinecittaworld.it)

Via di Castel Romano, n.200 - ROMA 07-06-2019