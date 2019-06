Meteo, weekend oltre 30 gradi e città bollenti



Già da venerdì, e per tutto il fine settimana, caldo in quasi tutta la Penisola. Picchi anche di 38 gradi a Firenze, 36 a Roma. Giugno mai così caldo da 20 anni



Giugno caldo, caldissimo, come non si vedeva da circa 20 anni. L'estate 2019, con punte che hanno già raggiunto i 40°C, è definitivamente iniziata e questo trend continuerà invariato fino almeno alla fine del mese. Oggi — venerdì — le massime sono in deciso aumento ovunque, specie sui settori occidentali, a eccezione delle coste adriatiche e versante ionico.



In Sardegna la Protezione civile ha emesso un bollettino di allerta per una nuova ondata di calore: si andrà oltre i 37 gradi, ma a partire da sabato le temperature torneranno nella media del periodo. Oggi pomeriggio si supereranno, nettamente, i 30 gradi anche in tutto il Centro Sud: 36 a Roma, 38 a Firenze, 33 a Napoli e 37 a Catania. Lieve calo sabato e domenica con nuvole sulle aree alpine e prealpine centroccidentali e nubi basse sulla Liguria con piogge deboli e isolate. Nelle prossime ore, nelle aree interne della Sicilia i termometri potranno toccare punte prossime ai 40°C. Clima bollente anche sul resto del Sud come in Puglia con i termometri fissi intorno ai 37-38°C o i 35-36 di Napoli.



Temperature in netta ascesa anche sulle regioni del Centro. Situazione climatica assai meno rovente invece sulle regioni settentrionali dove troveremo punte intorno ai 28-30°C, insomma un contesto climatico decisamente più normale per la stagione. Nel corso del weekend, le temperature si ridimensioneranno di parecchi gradi specie sulle regioni centrali.