EVENTI UTILITIES TGR RegionEuropa: l'Europa dei territori dopo il voto



Le possibili sfide tra i territori e i futuri vertici delle istituzioni dell’Unione Europea. Le racconta “RegionEuropa”, il settimanale europeo della Tgr a cura di Dario Carella, che torna domenica 23 giugno alle 11.30 su Rai 3 e in live streaming sul web cliccando Rai Play RegionEuropa. In sommario, da Bruxelles, la cronaca delle divergenze sulla scelta delle presidenze del Parlamento Europeo, della Commissione e del Consiglio. In primo piano anche la presa di posizione delle regioni europee contro il taglio dei fondi regionali collegati alle procedure di infrazione nei confronti di uno stato membro dell’Unione. Pierluigi Boda, portavoce del Comitato Regioni UE, parla dei temi dell’assemblea plenaria che si terrà la prossima settimana nella sede dell’Eurocamera a Bruxelles con le rappresentanze istituzionali dei territori locali. Da Varese Roberto Troian racconta come il lago sia diventato una delle “best practises” europee grazie allo sviluppo dell’economia circolare, mentre Antonio Silvestri ha scoperto che la necessità di comunicare in modo più efficace quanto realizzato con i fondi delle politiche di coesione è stata al centro di una riflessione promossa in occasione dell’ultimo Forum della Pubblica Amministrazione. A “RegionEuropa” intervengono Matteo Salvai, dell’Ufficio comunicazione della DG Regio, che ha rilevato come sia importante una semplificazione del linguaggio e un investimento nella comunicazione, mentre Giulia Amato, dell’Agenzia per la coesione territoriale, ha evidenziato le campagne promosse anche per favorire maggiore trasparenza nell’uso dei fondi. Di “best practises” del made in Italy si parla anche nel servizio di Dario Carella dedicato a tre start up che si sono imposte nei loro rispettivi mercati a conferma di una vitalità del nostro tessuto territoriale.

Anche l’agroalimentare resta un simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo e in Europa. La piadina romagnola e l’aceto balsamico di Modena, in particolare, sono al centro di due reportage di “RegionEuropa”. In chiave anticontraffazione, il Consorzio di Tutela della Piadina Romagnola IGP ha bloccato un tentativo di contraffazione del marchio in Canada. Se questo marchio fosse stato registrato, la parola “piadina” nel territorio canadese sarebbe stata a esclusivo appannaggio del richiedente e nessuno avrebbe potuto utilizzarla, inclusi i produttori della Piadina originaria della Romagna. Il tribunale di Bologna, invece, ha riconosciuto che l’uso del termine “balsamico” per condimenti alimentari, costituiva un’evocazione della denominazione tutelata come chiesto dai Consorzi dell’Aceto balsamico di Modena e tradizionale balsamico di Modena. È una decisione importante in funzione della decisione della Corte di Giustizia UE che sarà chiamata a pronunciarsi sulla stessa questione. In conclusione di puntata la rubrica Opportunità Europa con le segnalazioni di Europe Direct Umbria, un nuovo Bando del Corpo Europeo di solidarietà e un concorso per giovani e imprenditori. 22-06-2019