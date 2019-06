CRONACA UTILITIES TGR RegionEuropa: verso il rinnovo dei vertici delle istituzioni europee



Il summit dei capi di stato e di governo dell’Unione Europea a Bruxelles per decidere i nomi di chi ricoprirà i ruoli apicali nelle istituzioni dell’Unione a partire dall’elezione del nuovo presidente del Parlamento Europeo la prossima settimana a Strasburgo e le posizioni dei diversi partiti: li racconta “RegionEuropa”, il settimanale europeo della Tgr curato da Dario Carela, in onda domenica 30 giugno alle 11.30 su Rai3 e in live streaming su Rai Play. Sempre da Bruxelles, la cronaca della riunione plenaria delle regioni europee che hanno ribadito il proprio no a qualsiasi taglio nel budget dei fondi strutturali.

Dal Brennero, inoltre, il servizio di Antonio Silvestri sulla questione del passaggio dei grandi Tir, dopo che il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, assieme al suo omologo tedesco, ha scritto alla Commissaria Violeta Bulc affinché l’Unione intervenga per evitare che dall’1 agosto il Tirolo austriaco applichi una normativa fortemente restrittiva del traffico delle merci su gomma nel proprio territorio. Della preoccupazione per le imprese si è parlato in un incontro promosso da Unioncamere: il presidente Carlo Sangalli spiega che, pur nel rispetto dell’ambiente, occorre contrastare norme che limitino la libera circolazione delle merci mentre i rappresentanti delle Camere di Commercio di Bolzano e del Veneto hanno espresso la loro contrarietà anche per la distorsione della libera concorrenza.

Donatella Negri racconta, poi, la serata milanese del premio intitolato a Giorgio Ambrosoli alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Nel consueto appuntamento con l’agroalimentare italiano in Europa, invece, il punto sulle esportazioni di salumi in crescita anche in America ed in Cina: un risultato che premia ancora una volta l’eccellenza del nostro Made in Italy. L’Assemblea di Assica, l’associazione dei produttori delle carni e dei salumi, ha offerto uno spunto di riflessione sull’andamento delle esportazioni agroalimentari, sia verso i Paesi Ue come la Germania che è la destinazione principale per fatturato sia verso Paesi terzi come gli Stati Uniti dove si sta riprendendo posizioni finora occupate da prodotti che evocavano soltanto la qualità italiana. Il presidente di Assica, Nicola Levoni, spiega come il recente accordo con la Cina apra interessanti spazi di crescita per il settore.

In chiusura la “UE imprese e territori”, con le segnalazioni della rete Enterprise Europe Network: un seminario sul web marketing internazionale a Treviso e il Forum di bioeconomia a Napoli. 30-06-2019