L’elezione di David Sassoli, europarlamentare del Pd - gruppo dei Socialisti e Democratici - alla presidenza del Parlamento Europeo: se ne parla da Strasburgo - dove questa settimana si è aperta la nona legislatura dell’Unione - a “RegionEuropa”, il settimanale della Tgr curato da Dario Carella in onda domenica 7 luglio alle 11.30 su Rai3 e in live streaming su Rai Play. Sassoli succede a un altro italiano, Antonio Tajani, e la sua elezione – come hanno sottolineato dagli osservatori internazionali - è un successo per l’Italia, ma anche una sconfitta per il governo. Presidente del Parlamento Europeo, infatti, è un esponente del principale partito di opposizione e del centro sinistra, mentre il partito vincitore delle elezioni del 26 maggio, la Lega, non ha ottenuto alcuna posizione di vertice nell’assemblea.

Il presidente Sassoli ha ricordato come occorra tornare allo spirito dei padri fondatori dell’Europa: solidarietà e unione contro nazionalismi e particolarismi. Ha anche insistito sull’assoluta necessità che il Consiglio dei capi di stato e di governo approvi la riforma già votata dal Parlamento del Trattato di Dublino sull’accoglienza dei migranti e sulla politica migratoria, e ha auspicato la convocazione di una conferenza inter-istituzionale sui meccanismi di partecipazione democratica delle diverse istituzioni europee.

In sommario, inoltre, un reportage di Antonio Silvestri lungo le strade dell’agroalimentare biologico italiano, che è una eccellenza europea. Il nostro è il Paese col maggior numero di agricoltori con metodo biologico e biodinamico in Europa, ma la crescita del sistema va seguita, dice il presidente della Confederazione italiana Agricoltori, Dino Scanavino, secondo il quale - nonostante l’approvazione del regolamento europeo - c’è il rischio che l’industria cavalchi il boom senza un ritorno per i veri agricoltori. L’Anabio, l’Organizzazione della Cia che si occupa del biologico, ha approvato una Carta dei Valori per aziende agro-ecologiche che guardino anche ai consumatori affinché le produzioni bio siano accessibili a tutti, innovative e di qualità.

Ancora di agroalimentare da esportazione in Europa si parla nel servizio sulla produzione dell’aceto balsamico di Modena, prodotto che viene esportato per il 92 per cento della sua produzione.

A “RegionEuropa”, poi, un servizio su una start up del mondo editoriale, la casa editrice milanese Book A Book; e un’intervista al presidente della regione Toscana Enrico Rossi e all’esponente del Comitato delle Regioni europee Pierluigi Boda, che spiegano perché i territori abbiano bisogno di misure per la crescita e non di politiche di austerità.

In chiusura, la rubrica “Opportunità Europa”, dedicata ad un esame della Politica Agricola comunitaria, vista da chi, quotidianamente, è chiamato a rispondere alle esigenze di cittadini e aziende interessate ai benefici di questo strumento. Ne parla il professor Angelo Frascarelli, direttore di Europe Direct Umbria e uno dei massimi esperti italiani della materia, che annuncia tra l’altro le caratteristiche della futura Pac. 07-07-2019