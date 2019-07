Maltempo nelle Marche, spiagge devastate



Un uomo è morto dopo essere stato colpito da un malore a Osimo, provincia di Ancona, durante la tempesta di pioggia e vento che si è abbattuta sulla regione



Pesante ondata di maltempo nelle Marche, con allagamenti e spiagge devastate (a Numana, Siroli, e dalla costa fanese e fino a Pesaro). Un uomo è morto dopo essere stato colpito da un malore a Osimo, provincia di Ancona, durante la tempesta di pioggia e vento che si è abbattuta sulla regione.



I sanitari di Ancona parlano di decine di persone soccorse per incidenti stradali, cadute da moto e alberi che si sono abbattuti a causa del maltempo. E potrebbe non essere finita qui: t orna infatti l'allerta meteo in ben sei regioni e una provincia, con l'allerta gialla che è scattata da martedì sera: si tratta di Piemonte, Lombardia, la provincia autonoma di Trento, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche. La causa di questa ondata di cattivo tempo è dovuta al cedimento dell'alta pressione africana che permetterà l'ingresso di masse d'aria fredda sulle nostre bollenti terre.