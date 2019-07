ECONOMIA UTILITIES Meteo, in arrivo una perturbazione



Caldo record in tutta Europa. Oggi, in Italia, le città da bollino rosso erano 14, ma da domani le temperature scendono grazie a pioggia e alcuni temporali



Il caldo rovente potrebbe avere le ore contate. Oggi, in Italia, le città da bollino rosso erano 14. Ma già da sabato è previsto un forte abbassamento delle temperature con minaccia di intensi fenomeni temporaleschi. La perturbazione in arrivo causerà un vero e proprio sconquasso meteorologico sull’Italia, dicono gi esperti.

Il previsto scontro tra l’aria fresca atlantica con quella molto calda e umida accumulata in questi giorni innescherà temporali violenti a livello locale associati a nubifragi, violente raffiche di vento o anche grandine di dimensioni significative. Non sono esclusi locali allagamenti e disagi, tra sabato sera e la notte ci attendiamo i fenomeni più intensi. Il maltempo di estenderà poi domenica mattina anche al Nord con piogge e temporali diffusi, anche molto intensi su pianure del Nord-est e Romagna. Al Centro temporali localmente violenti tra Toscana, Umbria e Marche. 26-07-2019