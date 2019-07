EVENTI UTILITIES MARINA MASSIRONI in "Ma che razza di Otello?



Venerdì 2 agosto, alle ore 21.00, Marina Massironi presenta “Ma che razza di Otello” di Lia Celi, un reading teatrale sull'Otello Verdiano, la sua genesi e il suo sviluppo, in uno spettacolo leggero, ironico e divertente.



Lo spettacolo fa parte della rassegna “Anfiteatro” di ArtCity 2019, realizzata dal Polo Museale del Lazio, istituto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali diretto da Edith Gabrielli, si articola in cinque serate affidate ad artisti e interpreti d’eccezione per far vivere l’esperienza del “bello” immerso nella storia.



Se a raccontarci l’Otello è Shakespeare è una tragedia, se ce lo racconta Verdi è un melodramma. Ma quando la narrazione della fosca vicenda del Moro è affidata a un’attrice brillante e trasversale come Marina Massironi e a un’autrice vivace – e appassionata melomane – come Lia Celi, il risultato è una inaspettata rilettura della storia dell’impresa verdiana, delle regole del melodramma e dei temi cari alla tragedia shakesperiana: la gelosia, il razzismo, il plagio, la calunnia.



Il gioco della riscrittura propone un inedito punto di vista al femminile rispetto alle eroine del melodramma e si apre a divertenti e amari cortocircuiti con l’attualità. Marina Massironi restituisce al pubblico il triangolo Otello-Iago-Desdemona con umorismo sottile e spiazzante e momenti tragicamente appassionati, accompagnata al leggio da una tessitura di Musiche e immagini.



La rassegna “Anfiteatro” continua e si conclude lunedì 5 agosto alle ore 21.00 con Laura Morante in “Medea” nell’anfiteatro di Cassino, lo spettacolo era stato precedentemente rinviato causa maltempo.



Ma che razza di Otello?

Testo di Lia Celi

Musiche e immagini a cura di Paolo Cananzi



Informazioni per il pubblico e modalità di ingresso

Museo Archeologico Nazionale "G. Carettoni"

e Area archeologica di Casinum

Via di Montecassino

03043 Cassino FR

tel. +39 0776301168

email per prenotazioni: pm-laz.museocassino@beniculturali.it



Biglietto: intero € 4,00, agevolato € 2,00



Nelle serate di spettacolo è attivo l'ingresso e servizio di biglietteria dal parcheggio della clinica San Raffaele



Cura e coordinamento organizzativo

Marina Cogotti



#ARTCITYESTATE2019 31-07-2019