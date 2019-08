Diabolik, funerali rinviati: presidi della polizia



Questa mattina al Policlinico Universitario di Tor Vergata c'era la famiglia dell'ultras della Lazio. Alle 4:30 sono arrivati per il riconoscimento della salma di Fabrizio Piscitelli



I funerali in forma privata di Fabrizio "Diabolik" Piscitelli, il leader degli Irriducibili ucciso mercoledì scorso con un colpo di pistola al parco degli Acquedotti, a Roma, è stato rinviato. In mattinata, al Policlinico Universitario di Tor Vergata, c'era la famiglia dell'ultras della Lazio.



Alle 4:30 sono arrivati per il riconoscimento della salma di Fabrizio Piscitelli. Non è stata allestita alcuna camera ardente e fuori dalla struttura c'era un notevole dispiegamento di polizia. Intanto, al cimitero Flaminio dove era programmata alle 6 del mattino la cerimonia funebre in forma privata, come da ordinanza del Questore Carmine Esposito, veniva comunicato il rinvio.