CRONACA UTILITIES Terremoto, a Forlì nuova scossa nella notte



La scossa non lontano dal confine con la Toscana. Sabato sera, nella stessa zona, erano state già registrate alcune scosse, la più forte delle quali di magnitudo 3.7 alle 18:52



Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata a 00:01 in Romagna in provincia di Forlì-Cesena, non lontano dal confine con la Toscana. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 7 km di profondità ed epicentro 7 km dal comune romagnolo di Premilcuore e 16 da quelli toscani di San Godenzo (Firenze) e Pratovecchio Stia (Arezzo).



Non sono stati segnalati danni a persone o cose. Ieri nella stessa zona erano state già registrate alcune scosse, la più forte delle quali di magnitudo 3.7 alle 18:52. 18-08-2019