Meteo, pronto un nuovo ribaltone



L’ondata di caldo che sta investendo l'Italia, soprattutto nelle regioni centro-meridionali, è pronta a dare una tregua ma le temperature resteranno comunque superiori alla media. L’anticiclone sul Mediterraneo inizierà infatti ad indebolirsi e al suo posto, per alcuni giorni, si insedierà una blanda circolazione ciclonica.

Stando agli esperti, l'aria più fresca in quota che genererà un aumento dell’instabilità atmosferica, specie nelle zone interne del Centro e al Nord-Ovest. Tutto ciò favorisce (e favorirà) la creazione di temporali soprattutto pomeridiani e serali che interesseranno segnatamente i rilievi e le zone interne, con sconfinamenti anche verso le pianure e limitati tratti di costa. Si inizia venerdì 23 agosto già in mattinata , con rovesci o temporali a macchia di leopardo che interesseranno alcuni settori del nord e del centro, Sardegna compresa. Nelle ore notturne e in prima mattinata saranno possibili temporali anche sul mare stante l'eccessivo riscaldamento superficiale degli specchi d'acqua che circondano l'Italia. Il tempo migliore sarà presente al meridione e sulla Sicilia, con assenza di fenomeni.



Nel corso della giornata, poi, i fenomeni tenderanno a concentrarsi nelle aree interne e montuose, risultando anche intensi tra l'Appennino Marchigiano e Abruzzese. Qualche temporale sarà possibile anche nelle aree interne della Sardegna, per il resto tempo soleggiato. In serata, infine, rovesci o temporali al nord-ovest ed a tratti sul nord-est e su alcune aree del centro e del meridione, ma alternati ad ampi spazi di cielo sereno.