Col capo dello Stato italiano alle celebrazioni dei 75 anni dalla strage nazifascista, il presidente della Repubblica federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier



Il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e il Presidente della Repubblica Federale di Germania Frank-Walter Steinmeier sono intervenuti alla cerimonia di commemorazione del 75° anniversario degli eccidi avvenuti nel comune di Fivizzano durante la Seconda guerra mondiale.



Al loro arrivo a Fivizzano, i due Capi di Stato hanno incontrato alcuni sopravvissuti alle stragi. Successivamente, prima della cerimonia ufficiale, hanno deposto una corona presso la lapide che commemora i Caduti degli eccidi e hanno scoperto una targa commemorativa dell’incontro. In Piazza Vittorio Emanuele II si è svolta, quindi, la cerimonia nel corso della quale, dopo i saluti del Sindaco di Fivizzano, Gianluigi Giannetti e del Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, hanno preso la parola il Presidente Steinmeier e il Presidente Mattarella.

«Memoria e verità sono alla base delle democrazie. La notte delle coscienze condusse a immani tragedie, come quelle che ebbero luogo nel Comune di Fivizzano, le cui vittime oggi solennemente ricordiamo. Uccise per feroce volontà di morte. I popoli italiano e tedesco, negli anni fra i due conflitti mondiali, vissero esperienze tragiche e parallele». Così Mattarella a Fivizzano alla commemorazione dell'eccidio nazista dell'agosto 1944 insieme al presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier. 25-08-2019