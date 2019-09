POLITICA UTILITIES Centrodestra unito in piazza contro il governo



Vertice Salvini-Berlusconi. Appuntamento per il 19 ottobre. «Piena sintonia e lotta contro la legge proporzionale». La reunion politica riparte dalle Regionali in Umbria



Prova di compattezza del centrodestra. «Opposizione comune a un governo abusivo, manifestazione di popolo sabato 19 ottobre a Roma». Lo hanno deciso Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, al termine di un vertice a Milano. Della partita, ma oggi assente, anche Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia.

La riunione era stata preannunciata dal leader della Lega lunedì nel corso della manifestazione in piazza contro il governo. Tra i temi dell’incontro, a quanto si apprende, il tavolo di coordinamento delle opposizioni e le prossime regionali in Umbria, dove il centrodestra si presenterà unito nel sostenere Donatella Tesei.

13-09-2019