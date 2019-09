Kermesse nazionale di FI a Viterbo con Tajani



Antonio Tajani apre la tre giorni di Forza Italia al Salus Terme. Sala piena, forzisti dalla Tuscia e non solo. «Non siamo sovranisti ma siamo patrioti» ha detto l'attuale vice presidente del partito e parlamentare europeo. Tra i relatori è atteso anche l'arrivo del presidente del partito Silvio Berlusconi.



Racconta lo stesso Tajani: «La location di Fiuggi, che per 5 anni ha ospitato questo evento, è in fase di rinnovamento, per questo ho scelto una nuova cornice, ma non in maniera casuale: ho deciso di passare dalla "Ciociaria" alla "Tuscia", per spostare l'attenzione su un territorio, ricco di bellezze, ma da troppo tempo abbandonato a sé stesso, come metafora del nostro Paese, allo stesso modo pieno di risorse, ma le cui potenzialità non vengono adeguatamente supportate».



Le tematiche affrontate sono diverse: imprenditoria giovanile, economia e futuro politico dell’Italia, con una particolare attenzione agli amministratori locali azzurri. Tra questi spiccano le presenze del presidente del consiglio comunale di Civitavecchia Emanuela Mari e dell’assessore all’urbanistica Sandro De Paolis che saranno relatori del panel dedicato all’Europa al servizio delle comunità locali nella giornata di sabato.



Venerdì dunque spazio per il forum su economia, terrorismo e immigrazione. Presenti tra gli organizzatori e tra i relatori anche il deputato del territorio Alessandro Battilocchio, attuale coordinatore provinciale di Forza Italia e il senatore azzurro Francesco Battistoni. Domenica la chiusura sarà affidata all’ex premier Silvio Berlusconi.

Antonio Tajani con il nostro direttore Luigi Piccarozzi



I saluti di apertura sono stati affidati a Tajani e al coordinatore regionale Claudio Fazzone nella giornata di venerdì. «Dobbiamo riaffermare la nostra identità – spiega Tajani – dire a noi stessi chi siamo e dove vogliamo andare, qual è il nostro ruolo nel paese, lo vogliamo capire anche ascoltando i rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali » . Quindi chiarisce: Non abbiamo nulla a che vedere con la sinistra di Renzi».



Presentando la kermesse, Tajani stesso ha sottolineato: «Stiamo attraversando un periodo di crisi internazionale etica, ideale, economica, sociale e politica, che possiamo superare solo mantenendo acceso il confronto ed il dibattito. Per questo sarà importante la tua presenza durante questi tre giorni, in cui affronteremo, insieme, i temi al centro della discussione pubblica: disoccupazione giovanile, immigrazione, mezzogiorno, competitività delle imprese, politica commerciale, innovazione digitale, agricoltura e artigianato, riforme indispensabili per avvicinare l’Europa ai cittadini, e difendere le nostre imprese dall’offensiva cinese».