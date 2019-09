POLITICA UTILITIES «CON LA RAGGI ROMA TOCCA IL FONDO»



Lo dichiara Claudio Durigon, deputato e coordinatore romano della Lega in merito all'indagine dell'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale



“Raccolta rifiuti, pulizia, trasporti: servizi essenziali bocciati come non mai dai romani, ormai ben oltre il limite della sopportazione. Questo è l'effetto di tre anni di sindaco Raggi che ha portato Roma tra le peggiori capitali del mondo in quanto a servizi” lo dichiara in una nota Claudio Durigon, deputato e coordinatore romano della Lega in merito alla dodicesima indagine dell'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale che ha bocciato la giunta Raggi certificando il calo di gradimento dei romani su tutti i 18 servizi pubblici della Capitale.



Come giustamente sostiene Matteo Salvini, l’unico che ha avuto fino ad ora il coraggio di chiedere le dimissioni del primo cittadino, la Raggi abbia il coraggio di rimettere la città nelle mani di un commissario, facendosi da parte una volta per tutte, se davvero ci tiene alla Capitale. Dimissioni, commissario e nuove elezioni. Questo è l'iter da seguire, senza indugi. I romani non possono più essere ostaggio dell'incapacità grillina e della sostanziale continuità con il Partito Democratico divenuto ormai alleato a tutti i livelli” conclude Durigon. 30-09-2019