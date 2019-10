EVENTI UTILITIES Sabato 19 ottobre raccolta cellulari usati e attività rinoceronti al Bioparco



Sabato 19 ottobre il Jane Goodall Institute Italia sarà presente al Bioparco con una postazione di raccolta di cellulari usati. L’obiettivo è contribuire a preservare la biodiversità del Congo, con particolare riferimento alla popolazione di scimpanzé presente nell’area. Con una semplice azione, da un lato si potenzia la raccolta differenziata e dall’altro si frena la domanda dei metalli contenuti nei dispositivi elettronici. Infatti, il prelievo di minerali – spiega l’istituto - è causa di sfruttamento del lavoro minorile, deforestazione e relativa perdita di biodiversità.



L’iniziativa è organizzata in concomitanza con il seminario per studenti universitari organizzato dall’API (Associazione Primatologi Italiani) all’interno del Bioparco sabato stesso. Maggiori informazioni su: https://www.janegoodall.it/index.php/azione/cellulari/.



Inoltre, continuano le attività a tema rinoceronti: dalle 10.30 alle 15.45 si svolgerà la visita guidata dal titolo ‘I big 5 del Bioparco!’, percorso a tappe tra giraffe, elefanti, leoni, leopardi e rinoceronti, alla scoperta della savana africana e dei suoi abitanti più appariscenti. Per tutto il giorno inoltre si terranno gli incontri ‘Alla scoperta del mondo dei rinoceronti’ a cura dello staff per conoscere tutte le caratteristiche dei rinoceronti bianchi e curiosità sui due maschi presenti al Bioparco.



