ESTERI UTILITIES Budapest, manifestazione pro Salvini



Ieri pomeriggio, migliaia di ungheresi hanno manifestato a Budapest davanti l’Ambasciata italiana in segno di solidarietà con Matteo Salvini, nello stesso momento dell’imponente manifestazione del centrodestra, tenutasi a Roma a Piazza San Giovanni, a cui hanno partecipato circa 200.000 persone venute da tutta Italia per protestare contro il governo italiano Pd/5stelle, frutto di una “manovra di palazzo”, che ha impedito al Popolo di votare.

Zsolt Bayer, organizzatore della manifestazione e noto giornalista esponente di Fidesz, il partito del premier Viktor Orbán, ha dichiarato: "I patrioti ungheresi devo stare a fi anco dei patrioti italiani".

Evidente il messaggio di solidarietà di Orbán e di Fidesz nei confronti di Salvini, con il quale condividono i valori sulla difesa della cristianità, la lotta contro l'immigrazione illegale e i diktat imposti dall’Europa.

Non a caso, in occasione della sua visita a Roma, Orbán, invitato da Giorgia Meloni all’evento Atreju di Fratelli d’Italia, aveva dichiarato che “In Italia il governo si è separato dal Popolo!”.

Difficile vedere così tanti ungheresi manifestare a favore di un leader di un altro Paese, segno della grande amicizia del popolo magiaro con l’Italia e soprattutto con Salvini.

Da registrare, però, l’assenza di cartelli o striscioni della Lega, probabilmente a causa della mancata presenza ufficiale della Lega nel Mondo - Ungheria alla manifestazione di Budapest. Luigi Piccarozzi 20-10-2019