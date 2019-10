L'Umbria va a destra, trionfa la leghista Tesei

Vantaggio netto della nuova governatrice, 57,4%, su Vincenzo Bianconi, 37,5, centro sinistra. Sconfitta netta per la coalizone Pd-M5S. Salvini: ora via il governo

L'Umbria vira nettamente a destra. Alle elezioni regionali trionfo per Donatella Tesei, candidata di una coalizione a trazione leghista (la Lega prende circa il 38%). Sconfitta di 20 punti la coalizione di centrosinistra con Partito democratico e M5S. Oltre alla Lega, exploit di Fratelli d'Italia: il partito di Giorgia Meloni ottiene il 10,4% dei voti.





Quanto alle singole forze politiche si registra anche il crollo del M5S al 7,4%, mentre Fi si attesta al 5,47. Il Pd è al 22,4%. L'affluenza è stata del 64,42%, di 8,99 punti superiore a quella registrata nel 2015. In provincia di Perugia l'affluenza è stata del 64,66% (56,31 nella precedente consultazione) e in quella di Terni del 63,72% (52,92%). Gli altri candidati: il civico Claudio Ricci, con il 2,64; Rossano Rubicondi (Partito Comunista) con l'1,01%, Emiliano Camuzzi (Potere al Popolo, Partito Comunista Italiano) con lo 0,86%; Martina Carletti (Riconquistare l'Italia) 0,20%; Antonio Pappalardo (Gilet Arancioni) 0,13; Giuseppe Cirillo (Partito delle buone maniere) 0,1%;



Esulta Salvini: «Impresa storica, il governo ha i giorni contati». «Con gioia, commozione e felicità ripenso a chi aspettava da 50 anni un cambio in regione - dice il leader della Lega al fianco di Tesei -. Sono dati incredibili, in alcuni seggi Donatella è sopra il 60 e la Lega sopra il 40. Sei mesi fa chi pensava di festeggiare una festa di democrazia come questa? Gli umbri hanno potuto votare a differenza che a livello nazionale. E' l'inizio di un percorso, non sarà facile. Ci sono il voto in Emilia, in Calabria, in Campania... Avete votato e scelto la libertà a nome di 60 milioni di italiani. Perché per i signori Conte, Di Maio, Renzi e Zingaretti che sono momentaneamente e abusivamente occupanti del Governo nazionale i giorni sono contati». E poi attacca Conte: «Un premeir che dice che il voto degli umbtri conta poco o niente è un omino». In realtà il presidente del Consiglio ha sottolineato che le elezioni regionali «non sono un test nazionale».