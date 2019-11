CRONACA UTILITIES Nubifragi e forti venti, allerta della Protezione Civile



L'avviso per domenica coinvolge dieci regioni: Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Sardegna, Campania, Liguria e Toscana



Pesante ondata di maltempo nella giornata di domenica sulla penisola e avviso della Protezione Civile in dieci regioni italiane per condizioni meteorologiche avverse su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Sardegna e Campania.



L'avviso, che prevede precipitazioni diffuse e abbondanti, anche a carattere di rovescio o temporale, è esteso inoltre ai settori occidentali di Abruzzo, Molise e Basilicata. Persistono poi precipitazioni intense, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Una vasta area di bassa pressione che continua a pilotare impulsi perturbati verso l'Europa Occidentale e l'Italia creerà un vortice ciclonico che richiamerà anche fortissimi venti (raffiche ad oltre 90 km/h al Centro Sud), attraversando il bacino del Mediterraneo e caridandosi di umidità, fornendo così il carburante necessario per avere fenomeni temporaleschi particolarmente violenti e pericolosi.



Allagamenti, cedimenti stradali e schianti di alberi si sono verificati in mattinata nel Ponente ligure dove permane l'allerta gialla diramata dall'Arpal. Una persona è stata sfollata dal proprio appartamento a Sanremo a causa delle numerose infiltrazioni dovute alla pioggia costante. Problemi anche nel Levante dove l'allerta è arancione.

