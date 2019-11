Venezia allagata, fiumi di fango a Matera

Previste in tutta Italia mareggiate, nevicate e forte vento. La perturbazione dall’Africa colpisce il Centro-Sud, dalla Puglia alla Sicilia, Campania e Basilicata

Danni e problemi a causa del maltempo che continua a sferzare l’Italia: la perturbazione dall’Africa che sta colpendo il Centro Sud ha investito infatti il centrosud, allagando anche le strade di Matera. Mentre a Venezia l'acqua sale ancora.





In queste ore, dunque, pioggia torrenziale in Puglia, Sicilia, Campania e Basilicata, con forti raffiche di vento, ma è allerta giallo della Protezione Civile anche in Friuli Venezia Giulia. A Venezia, come accennato, l'alta marea «eccezionale» arriva a 140 centimetri. Lo si apprende dal Centro maree del Comune di Venezia. In mare aperto la piattaforma del Cnr segna ha raggiunto 120 centimetri in mattinata. Una situazione causata da minimo depressionario sull'Adriatico settentrionale a cui si aggiunge il vento di scirocco. In città c'è allerta, e per oggi e domani sono stati chiusi gli asili nido e le scuole dell'infanzia.





«Alberi abbattuti, serre divelte dal vento, olive sbattute a terra prima della raccolta e campi sott'acqua per i nubifragi che stanno flagellando le regioni del sud con l'allerta rossa della protezione civile su Calabria, Basilicata e Sicilia ed arancione invece in Puglia». È quanto emerge dal primo bilancio dei violenti nubifragi effettuato dalla Coldiretti, che chiede di verificare le condizioni per lo stato di calamità nelle zone colpite dal maltempo che ha danneggiato duramente i raccolti autunnali a macchia di leopardo e provocato frane e smottamenti. «A soffrire del violento cambiamento climatico sono state principalmente le coltivazioni di stagione in un momento in cui si è fortunatamente quasi conclusa la vendemmia ma è in pieno svolgimento la raccolta delle olive e sono state fatte o si preparano i terreni per le semine autunnali».





Problemi anche nel traffico aerei, con due voli in arrivo a Bari da Milano dirottati in mattinata sullo scalo di Brindisi: si tratta di un volo Ryanair partito da Malpensa, e di un collegamento Alitalia decollato da Linate. Anche in provincia di Bari il maltempo sta provocando danni. Nella notte il vento forte ha fatto crollare ad Adelfia le luminarie montate in occasione della festa per il patrono del paese, San Trifone.