PINOCCHIO di Garrone, ecco il manifesto ufficiale



Cresce l'attesa per Pinocchio, il nuovo film di Matteo Garrone, che arriverà al cinema il prossimo Natale. Dopo le prime foto dal set e il teaser ufficiale, ora è disponibile anche la locandina del film che vede protagonista Roberto Benigni nei panni di Geppetto e Federico Ielapi nel ruolo di Pinocchio. Nel cast ci sono anche Gigi Proietti nei panni di Mangiafuoco e Rocco Papaleo con Massimo Ceccherini (interpreteranno il Gatto e la Volpe).

La pellicola arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 19 dicembre 2019.



PINOCCHIO, una coproduzione internazionale Italia/Francia, è prodotto da ARCHIMEDE con RAI CINEMA e LE PACTE, con RECORDED PICTURE COMPANY, in associazione con LEONE FILM GROUP, in associazione con BPER BANCA, con il contributo del MIBACT – DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO e di EURIMAGES, con il sostegno della REGIONE LAZIO – Avviso pubblico Attrazione produzioni cinematografiche (POR FESR LAZIO 2014-2020) Progetto Cofinanziato dall’Unione Europea e Regione Lazio Fondo Regionale per il Cinema e l’Audiovisivo, con il contributo della REGIONE PUGLIA (POR Puglia FESR-FSE 2014/2020) Fondazione Apulia Film Commission e della REGIONE TOSCANA – Toscana Promozioni, con il contributo di CANAL + e di CINE +.