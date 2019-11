EVENTI UTILITIES FESTIVAL DELLA DOTTRINA SOCIALE: MONS. VINCENZI, “DA VERONA PARTE LA CARTA DEI VALORI PER L’ITALIA”



“Il Festival della Dottrina Sociale ha una sua continuità. Il prossimo anno sarà organizzato in 10 città. Ad annunciarlo è Monsignor Adriano Vincenzi, Coordinatore del Festival, che si è concluso all’auditorium di San Fermo Maggiore dopo le tre giornate che si sono svolte al Cattolica Center del capoluogo veneto, con la sottoscrizione ufficiale e solenne della “Carta dei Valori per un impegno per la propria città”. Verona, quindi, esperimento pilota per una proposta nazionale che vede al centro la condivisione e la collaborazione costruttiva da parte di imprenditori, amministratori, lavoratori, esponenti della Chiesa, artisti. Un segnale importante per la classe politica e per una nuova Italia.



Sul palco si sono avvicendati Federico Sboarina(Sindaco di Verona), Pier Francesco Nocini (Rettore dell’Università di Verona), Giuseppe Riello (della C.C.I.A.A. di Verona), Paolo Bedoni (Presidente Cattolica Assicurazioni), Flavio Piva (Presidente BCC Veneto), Paolo Arena (Presidente Aeroporto di Verona), Maurizio Danese (Presidente Veronafiere), Fausto Bertaiola(Presidente Confcooperative Verona), Massimo Castellani(Segretario Generale CISL Verona), Massimo Bettarello(Presidente ATV Verona), Andrea Bissoli (Presidente Confartigianato Verona), Daniele Salvagno (Presidente Coldiretti Verona), Renato Della Bella (Presidente APINDUSTRIA Verona) che hanno sottoscritto il documento d’impegno.







Dal 21 al 24 la IX edizione del Festival della Dottrina Sociale, che si è aperta con il videomessaggio di Papa Francesco e la lettera del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stata teatro di centinaia di testimonianze dell’impegno concreto dei cattolici in Italia e nel mondo. Sono intervenuti dalla Ministra alle Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti al sottosegretario all’Economia e le Finanze, Pier Paolo Baretta; dal Monsignor Giuseppe Zenti, vescovo della città, al vescovo di Aleppo (Siria), Mons. Antoine Audo; al cardinale Laurent Monsengwo Pasinya, Arcivescovo nella Repubblica Democratica del Congo. Un fitto programma di incontri e di tavole pensanti su come si può cambiare l’Italia conciliando economia, solidarietà e ed ambiente. Sono intervenuti anche nomi eccellenti del mondo dell’impresa, sindacale, universitario e del giornalismo. Tra gli altri, il prefetto Mario Morcone, direttore del Centro italiano rifugiati; il presidente del Forum delle Associazioni familiari, Luigi De Palo, e l’attore Pino Ammendola.



Il tema scelto per questa edizione è stato “Essere presenti: Polifonia Sociale”. Tante, infatti, le voci, in linea con la “polifonia” del titolo, che hanno disegnato una rete di eccellenze e di esperienze positive. Una vera e propria “Assemblea costituente sociale” per far ripartire l’Italia. Questa è stata la risposta dei cristiani a 360 gradi: dall’economia circolare alla famiglia, dalla scuola all’integrazione sostenibile, alla corretta gestione amministrativa del bene comune. Con un occhio alla geopolitica internazionale, ai conflitti mediorientali e al rischio di neocolonialismo nel continente africano. Sono stati affrontati anche temi molto concreti, come quelli di un’economia sostenibile, che riesca a conciliare il sano bilancio aziendale con i valori cristiani, gli interessi della collettività, il welfare.



A Verona quindi il cambio di passo: la dottrina sociale dalla teoria ai fatti concreti. Ricette e proposte per la classe politica del futuro. Questa è stata la mission, andata a buon fine, del Festival, arrivato alla IX edizione, organizzato dalla Fondazione Segni Nuovi, che ha lo scopo di costruire una unità di pensiero e di azione tra i cattolici, mantenendo come riferimento la dottrina sociale della Chiesa.



Main sponsor del IX Festival della DSC è stato il Gruppo Cattolica Assicurazioni. I soggetti promotori, oltre alla Fondazione Segni Nuovi, l’Istituto Diocesano Beato Toniolo le vie dei santi, l’Associazione Il Lievito, i Gruppi della Dottrina Sociale della Chiesa, la Fondazione G. Toniolo, la Fondazione Cattolica Assicurazione, Confcooperative, l’Unione cristiana imprenditori dirigenti, ACAI, MSC - Movimento Studenti Cattolici, CSC- Collegamento Sociale Cristiano, FIDAE, la Fondazione Nigrizia, il Forum delle Associazioni Familiari, Croce Rossa Italiana, AIDP - Associazione italiana per la direzione del personale e l’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro. 25-11-2019