Terremoto, Albania: scossa di magnitudo 6.5 Ter



Il terremoto è avvenuto in piena notte, alle 2.54 (ora locale, 3,54 in Italia), sorprendendo nelle abitazioni la maggior parte della popolazione. Almeno quattro morti



Forte scossa di terremoto stanotte sulla costa nord dell'Albania. Con una magnitudo di 6,5 si tratta del sisma più potente nella storia recente del Paese. Il terremoto è avvenuto in piena notte, alle 2.54 (ora locale, 3,54 in Italia), sorprendendo nelle abitazioni la maggior parte della popolazione.



L'Istituto sismologico albanese riferisce di circa 50 repliche di magnitudo tra 4.2 e 5.4 seguite alla forte scossa di terremoto di magnitudo 6.5 di stanotte vicino Durazzo. Il bilancio delle vittime mentre si scava ancora tra le macerie di diversi palazzi crollati alla ricerche dei dispersi è di almeno quattro vittime. Uomini dell'esercito e della protezione civile sono al lavoro da poco dopo le 4 tra le macerie di un palazzo a Durazzo e di altri tre a Thumana, dove sono stati tratti in salvo per ora due bambini.



La scossa di magnitudo 6.4 della scala Richter era stata preceduto il 21 settembre scorso da un sisma di magnitudo 5,6 che aveva danneggiato circa 500 edifici ed era stato considerato come il più forte degli ultimi 30 anni. Il terremoto più devastante nella storia dell' Albania risale al primo giugno del 1905, quando almeno 120 persone morirono a seguito di una scossa di magnitudo 6.6. Le scosse sono state distintamente avvertite anche in Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, e in gran parte della Campania. In tanti, anche chi abita ai piani bassi degli edifici, si sono svegliati (lo sciame è iniziato poco prima delle 4 di notte) e hanno chiamato i centralini dei vigili del fuoco. Non si segnalano tuttavia danni in Italia.