«Abuso di potere e ostruzione del Congresso»



Queste le accuse alla base dell'impeachment per Donald Trump. Mercoledì o giovedì è atteso il voto in commissione giustizia e la prossima settimana c'è la Camera



I democratici Usa alla Camera hanno svelato gli articoli per l'impeachment contro il presidente Donald Trump in una conferenza stampa nella mattina di Washington: si parla di abuso di potere e di intralcio al Congresso . Lo ha annunciato il presidente della commissione giustizia Jerrold Nadler.

Secondo Nadler, il presidente ha messo se stesso davanti al Paese minacciandone la sicurezza, corrompendo le elezioni e violando la costituzione . Mercoledì o giovedì è atteso il voto in commissione giustizia e la prossima settimana nell'aula della Camera. L'ultima messa a punto agli articoli è avvenuta dopo un incontro nelle ultime ore tra la speaker della Camera Nancy Pelosi e i vertici dem alla Camera.



«Contro Trump emerse prove schiaccianti». Dalle indagini alla Camera su Donald Trump sono emerse «prove schiaccianti e incontestabili, non ci ha lasciato altra scelta». Queste le accuse dell presidente della commissione intelligence Adam Sxchiff che ha coordinato le indagini dei dem. «Ha cercato aiuto dal'Ucraina per i suoi interessi personali, essere rieletto, e non per il bene del Paese. E la sua cattiva condotta continua ancora in questi giorni».



«Follia l'impeachment di un presidente di successo come me». A dirlo su Twitter il presidente americano Donald Trump. «L'impeachment di un Presidente che ha provato con i suoi risultati, fra cui produrre l'economia probabilmente più forte della storia del nostro paese, di avere la presidenza più di successo di sempre e, più importante ancora, di non aver fatto NULLA di sbagliato, è pura Follia Politica!», ha twittato Trump. 10-12-2019