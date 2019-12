Greta Thunberg scelta come persona dell'anno da Time



A 16 anni è la più giovane di sempre. Ha battuto Trump, la speaker della Camera Pelosi, la talpa della procedura per l'impeachment e i manifestanti di Hong Kong



Greta Thunberg è la Persona dell'Anno di Time. La teenager svedese ha battuto il presidente Donald Trump, la speaker della Camera Nancy Pelosi, la talpa che ha messo in moto la procedura per l'impeachment contro il presidente e i manifestanti di Hong Kong.



Greta, impegnata al momento alla Cop 25 di Madrid, è la più giovane Persona dell'Anno di Time. «La forza della gioventù » è lo slogan che accompagna l'immagine della ragazza ritratta in copertina. Per i leader dei Paesi più ricchi «non c'è panico, non c'è un senso di emergenza» nell'affrontare il problema del cambiamento climatico e quindi «non c'è urgenza» nel mettere in campo interventi per affrontare il riscaldamento globale ha detto Greta in mattinata alla Conferenza dell'Onu sui cambiamenti climatici nella capitale spagnola. La giovane attivista svedese ha citato alcuni numeri evidenziati dalla scienza e si è chiesta «come si possa ignorarli».