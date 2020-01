CRONACA UTILITIES Roma, smog alto: domani stop a tutti i diesel



La limitazione riguarda la circolazione veicolare privata nella ZTL Fascia Verde: stop dalle ore 7.30 alle 10.30 e dalle ore 16.30 alle 20.30 di Euro 3 fino a Euro 6



Smog troppo alto a Roma e si fermano i diesel. Il tasso di inquinamento elevato ha convinto il comune a fermare, domani, martedì 14 gennaio, tutti i veicoli diesel compresi gli Euro 6. La limitazione riguarda la circolazione veicolare privata nella ZTL Fascia Verde: previsto lo stop dalle ore 7.30 alle 10.30 e dalle ore 16.30 alle 20.30 delle auto diesel da Euro 3 fino a Euro 6.



I livelli delle polveri sottili non tendono ad abbassarsi e quindi, «visto il persistere a Roma degli elevati livelli di inquinamento da PM10 rilevati dalla rete urbana di monitoraggio e validati dall'Arpa Lazio», ecco la limitazione per tutti i veicoli privati alimentati a gasolio che non potranno così circolare nella Ztl «Fascia Verde» di Roma nelle due fasce orarie indicate. La limitazione della circolazione veicolare nella Ztl «Fascia Verde» di Roma riguarda anche: ciclomotori e motoveicoli Euro 0 ed Euro 1, autoveicoli Benzina Euro 2. Resta l'interdizione completa all'ingresso nella Fascia Verde per i veicoli a motore diesel Euro 1 ed Euro 2. 13-01-2020