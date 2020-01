Roma, resta l'allerta smog: 9 su 13 centraline oltre i limiti



Le centraline fuori legge lunedì erano otto, martedi nove. Da martedì a oggi sono scattate specifiche misure di limitazioni del traffico, anche i diesel Euro 6



A Roma ancora polveri sottili oltre la soglia di legge. Sono nove su tredici le stazioni cittadine monitorate quotidianamente dall'Arpa Lazio che ieri hanno registrato sforamenti del limite di Pm10. Le centraline fuori legge lunedì erano otto, martedi nove.



Da martedì a oggi in città sono scattate specifiche misure di limitazioni del traffico che riguardano anche i diesel fino a Euro 6. «Sto vedendo molte polemiche e richieste relative a queste misure di stop ai diesel. Evidentemente il nostro primo obiettivo è quello della tutela della salute pubblica, ci stiamo muovendo nell'ambito di quello che prevede la legge, siamo costantemente in attesa dei dati». Così la sindaca di Roma Virginia Raggi, a margine di una conferenza in Campidoglio.