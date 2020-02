Air Italy chiude e ferma i voli



Due anni dopo il rilancio l’ex Meridiana chiude. Piano straordinario per i passeggeri. «Garantiti i voli e i rimborsi per i clienti e gli stipendi per i dipendenti»



Air Italy chiude. Gli azionisti della compagnia, Alisarda e Qatar Airways attraverso AQA Holding, a causa delle persistenti e strutturali condizioni di difficoltà del mercato hanno deciso all'unanimità di mettere la società in liquidazione in bonis. Piano straordinario per i passeggeri.

La compagnia, circa 1.200 dipendenti, di cui 550 in Sardegna, e una flotta composta da 9 aeromobili, di cui 3 Airbus impiegati sul lungo raggio, è gravata da perdite per 200 milioni nell'ultimo anno e dalla vana ricerca di un nuovo socio disposto a ricapitalizzare ed entrare nel pacchetto azionario. «Per motivi di sicurezza e a tutela sia degli equipaggi che di tutti i passeggeri, a partire da oggi è in atto il fermo tecnico dei voli. È in corso di attuazione un piano volto alla riprotezione dei passeggeri. È stata senza dubbio una scelta difficile presa congiuntamente dagli azionisti», scrive il presidente di Air Italy, Roberto Spada, in una lettera indirizzata ai dipendenti della compagnia aerea. La società garantisce che lavorerà per ridurre al minimo il disagio per i passeggeri: i voli sino al 25 febbraio saranno operati agli orari e nei giorni previsti da altri vettori, mentre i passeggeri che hanno prenotato voli in partenza in date successive al 25 febbraio saranno riprotetti o rimborsati integralmente .



La ministra dei Trasporti Paola De Micheli, prima della notizia, aveva comunque chiesto un incontro urgente con Air Italy invitando la società a sospendere ogni decisione in merito alla liquidazione della compagnia fino alla riunione con i ministeri competenti. «Non è accettabile la decisione di liquidare un'azienda di tali dimensioni senza informare prima il Governo e senza valutare seriamente eventuali alternative, pertanto - dichiara la ministra - mi aspetto che Air Italy sospenda la deliberazione fino all'incontro che possiamo già calendarizzare a partire dalle prossime ore».