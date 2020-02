EVENTI UTILITIES Secondo appuntamento del Gesualdo Project con Les Arts Florissants alla IUC



Dopo il grande successo del concerto inaugurale dello scorso 15 ottobre, il Gesualdo Project della IUC prosegue sabato 15 febbraio 2020 alle 17.30 nell’Aula Magna della Sapienza con il Quarto Libro dei Madrigali di Gesualdo da Venosa nell’esecuzione de Les Arts Florissants con la direzione di Paul Agnew. Nell’ambito del Gesualdo Project, che proseguirà alla IUC fino al 2021, è prevista una serie di conferenze, presentazioni di libri ed altri appuntamenti intorno all’esecuzione dei Madrigali di Gesualdo da parte de Les Arts Florissants, che stanno portando quei preziosi capolavori in Europa (Parigi, Madrid, Siviglia, Essen e altre città) e America (New York).

Il programma di questo concerto prevede, prima dell’integrale del Quarto Libro dei Madrigali di Gesualdo, l’esecuzione di alcuni madrigali e mottetti di altri grandi compositori italiani (Nicola Vicentino, Luca Marenzio, Luzzasco Luzzaschi, Claudio Monteverdi) e fiamminghi (Orlando Di Lasso), che precedettero Gesualdo.

Un’ora prima del concerto, alle 16.30 nella Sala Multimediale adiacente all’Aula Magna, si svolgerà un altro appuntamento del Gesualdo Project: Giovanni D’Alò, direttore artistico della IUC e musicologo, terrà infatti un’introduzione al concerto intitolata “Come ascoltare un madrigale”.

Vissuto a cavallo dei secoli sedicesimo e diciassettesimo, Carlo Gesualdo principe di Venosa è uno dei più originali e geniali musicisti di tutti i tempi e una figura chiave della transizione dal Rinascimento al Barocco, poiché la polifonia vocale, che rappresenta il culmine della musica rinascimentale, venne da lui usata per esprimere gli affetti contrastanti e portati all’estremo del barocco, usando dissonanze e cromatismi non ammessi dalle regole del tempo e anticipando così di oltre due secoli i successivi sviluppi della musica.

Nel 1595 Gesualdo si recò a Ferrara per sposare in seconde nozze (la precedente moglie era stata da lui assassinata insieme all’amante, sorpresi in flagrante) la duchessa Eleonora d’Este e si fermò a lungo nella capitale estense. Già a Napoli Gesualdo era stato in contatto con grandi musicisti italiani e fiamminghi e con grandi poeti come Torquato Tasso, ma il vivace ambiente artistico ferrarese diede nuovo impulso alla sua arte. Lì compose il suo Quarto Libro di Madrigali, pubblicato proprio a Ferrara nel 1596. Nei testi sempre molto tormentati e cupi si è voluto vedere il riflesso del tragico fatto di sangue che segnò la sua vita, ma questa è un’interpretazione moderna, perché le concezioni estetiche dell’epoca non prevedevano commistioni tra vita e arte.

Les Arts Florissants è un collettivo strumentale e vocale a organico variabile e modulabile a seconda delle esigenze artistiche, che nel 2019 ha festeggiato i quarant’anni di attività. È stato fondato da William Christie, che nel 2013 ha associato Paul Agnew alla direzione del gruppo. È tra le prime e più reputate formazioni in campo internazionale nell’ambito della musica rinascimentale e barocca eseguita ricostruendo fedelmente le modalità originali. La sua attività abbraccia la musica vocale e strumentale, il concerto e l’opera, e il suo curriculum è talmente ricco che è impossibile offrirne un sia pur sintetico quadro: per darne appena un’idea, si può ricordare che questo gruppo ha inciso oltre cento dischi e si esibisce circa cento volte all’anno, a Parigi, New York, Londra, Bruxelles, Vienna, Salisburgo, Madrid, Mosca… praticamente in tutte le principali capitali della musica del mondo intero.

Les Arts Florissants riceve il sostegno finanziario del Ministero della Cultura e della Comunicazione, del Dipartimento di Vendée e della Regione della Loira. L'Ensemble risiede presso la Philharmonie de Paris dal 2015. Selz Foundation, American Friends of Les Arts Florissants e Crédit Agricole Corporale & lnvestment Bank sono gli sponsor principali.



Questo il programma in dettaglio:



Sabato 15 febbraio 2020 . ore 17.30

Gesualdo Project (II)

Les Arts Florissants

Paul Agnew tenore e direzione



Orlando di Lasso Timor et tremor

Nicola Vicentino L’aura che ’l verde lauro

Luca Marenzio Solo e pensoso

Luzzasco Luzzaschi Quivi sospiri

Claudio Monteverdi Luci serene e chiare

Carlo Gesualdo da Venosa Il Quarto Libro de’ Madrigali



BIGLIETTI: Interi: da 15 euro a 25 euro, più prevendita

Giovani: under 30: 8 euro; under 18: 5 euro

INFO per il pubblico: tel. 06 3610051/52

www.concertiiuc.it - botteghino@istituzioneuniversitariadeiconcerti.it 12-02-2020