Virus, sei morti. Caos treni al Nord

Sono tre anziani: un 84enne ricoverato a Bergamo, e un 88enne di Caselle Landi e un 80enne morto a Milano. Vo': agricoltore 60enne possibile legame con Codogno

Quarta, quinta e sesta vittima da coronavirus in Italia. Prima, un uomo di 84 anni che era ricoverato a Bergamo per altre patologie. Ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII, soffriva di patologie pregresse. Poi, sempre in Lombardia, è morto un uomo di 88 anni di Caselle Landi e un 80enne di Castiglione d'Adda che era ricoverato all'ospedale "Sacco" di Milano ma ricoverato giovedì scorso all'ospedale di Lodi per un infarto, stesso giorno in cui era arrivato il 38enne che è stato il primo paziente risultato positivo al virus. I casi di contagi accertati sono in tutto 229. Il nostro Paese è così il terzo al mondo per numero di contagi, dopo Cina e Corea del Sud.





A Roma, tutti i test di ricerca del nuovo coronavirus effettuati in questi giorni all'istituto Spallanzani di Roma sono risultati negativi, ad eccezione della signora cinese, ancora in terapia intensiva ma con condizioni stabili, vigile ed orientata e con respiro autonomo e ripresa dell'alimentazione. Lo si legge nel bollettino odierno dello Spallanzani. Il marito resta però ricoverato in regime ordinario, proseguendo il regolare percorso di riabilitazione. Sono stati dimessi gli otto italiani che, dopo essere stati rimpatriati dalla Cina il 9 febbraio scorso con un volo dell'Aeronautica militare, hanno trascorso i quattordici giorni di quarantena nel policlinico militare di Roma del Celio.





In mattinata la notizia di un volo dell'Alitalia con 300 persone a bordo bloccato alle Mauritius dalle autorità locali per la presenza di connazionali provenienti dal nord. Quindi è stato vietato l'ingresso ai viaggiatori residenti in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Lo si legge sul sito Viaggiaresicuri.it: "Tutti i passeggeri che abbiano viaggiato (o anche solo in transito) negli ultimi 14 giorni" nelle tre regioni italiane "potranno entrare a Mauritius ma saranno sottoposti a quarantena".







Nel pomeriggio traffico ferroviario sospeso dalle 13.30 fra Lodi e Piacenza, linea convenzionale Milano - Bologna, per controlli sanitari nella stazione di Casalpusterlengo. I treni a media e lunga percorrenza della linea alta velocità Torino - Milano - Roma - Salerno hanno subito pesanti cancellazioni o deviazioni di percorso via Verona / Padova, con un allungamento medio dei tempi di viaggio di 90 minuti. Per i treni regionali sulla linea Milano - Bologna e Bologna - Poggio Rusco sono possibili cancellazioni e limitazioni. Attivati servizi sostitutivi con autobus fra Lodi e Piacenza e fra Bologna e Poggio Rusco. Rimane interrotta la linea alta velocità Milano - Bologna in attesa del ripristino dell'infrastruttura dopo l'incidente del 6 febbraio.



Al Mef una task force interna, guidata dal ministro Roberto Gualtieri e istituita per monitorare l'impatto del Coronavirus sull'economia e approntare le misure necessarie, sta predisponendo un decreto ministeriale per la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari negli 11 Comuni della "zona rossa". Il decreto ministeriale è alla firma del ministro Gualtieri e verrà emanato nel corso della giornata odierna. Poi ci sarà un decreto con altre misure per le imprese.