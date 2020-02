Virus, primo caso in Africa: è un italiano



Si tratta di un uomo rientrato da Milano il 25 febbraio. Crescono i contagi ma sono circoscritti: solo lo 0,1% dei comuni è coinvolto dall’epidemia in corso



Sono 17 i morti e 650 le persone positive al coronavirus in Italia. Aumentano i contagi, ma allo stesso tempo restano circoscritti: solo lo 0,1% dei comuni è coinvolto all'epidemia. Le vittime sono 17 (anche le ultime erano anziane e con patologie pregresse) confermando l'atteso trend in aumento. Ma il numero delle regioni coinvolte non si allarga: sono 13.



Nel dettaglio, contagiati dal coronavirus sono stati individuati in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Sicilia, Lazio, Campania, Marche, Toscana, Piemonte, Alto Adige, Abruzzo e Puglia. Intanto è italiano il primo caso di coronavirus in Nigeria. Si tratta di un uomo rientrato da Milano il 25 febbraio. Lo ha comunicato il ministro nigeriano della Salute che ha precisato: «Il paziente è ricoverato in ospedale in condizioni stabili e non presenta sintomi preoccupanti».

Aumentano i casi verificati di coronavirus anche in Francia: sono saliti da 18, secondo il conteggio di ieri, a 38, secondo quanto annunciato stasera dal ministro della Salute Olivier Veran che ha parlato di un aumento significativo.