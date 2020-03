Maltempo, chiuso il viadotto sulla A6 Torino-Savona

La pioggia intensa caduta nel savonese ha fatto muovere di nuovo il fronte della frana che tre mesi fa aveva fatto franare parte della carreggiata nord del viadotto, poi ricostruito e inaugurato il 21 febbraio

Danni per l'ondata di maltempo che da nord a sud ha investito l'Italia. Chiuso in via precauzionale a causa del movimento della frana sulla collina il viadotto tra Altare e il bivio A6/A10 nel savonese. La pioggia intensa caduta nel savonese ha fatto muovere di nuovo il fronte della frana che tre mesi fa aveva fatto franare la carreggiata nord del viadotto, poi ricostruito e inaugurato il 21 febbraio.







Al lerta meteo in Friuli Venezia Giulia poi: arancione in alcune zone della regione per rischio valanghe e giallo in altre aree regionali per piogge intense, nevicate abbondanti oltre i 1.200 m., vento forte da sud e mareggiate. L'allerta è stata diffuso dalla Protezione civile del Fvg che informa che la regione nella notte tra oggi e martedì sarà interessata da un veloce e marcato fronte atlantico, preceduto da forti correnti sud-occidentali in quota, da sud nei bassi strati. Maltempo e piogge diffuse sulla Liguria dove è confermato lo stato di allerta gialla in vigore su tutto il territorio .





Neve sulle Dolomiti in Trentino Alto Adige , dopo oltre due mesi senza precipitazioni rilevanti. Nelle prossime ore sono attesi fino a 50 cm di neve fresca, soprattutto sulle Dolomiti meridionali e in val d'Ultimo. Nelle altre zone sono previsti tra i 20 e i 40 cm. Si tratta della prima copiosa nevicata da prima di Natale. La quota neve è attesa mediamente attorno ai 900 metri, e localmente anche a quote inferiori durante le fasi più intense delle precipitazioni.