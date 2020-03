Ospedale Bergamo, neonata positiva al tampone

A Tor Vergata 98 pazienti richiamati. Il presidente Mattarella firma il decreto. In Cina frena il contagio. Riprendono le lezioni nelle scuole di Palermo

Coronavirus: 27 nuovi morti, le vittime salgono a 79, 160 i guariti, contagiati 2.263. Questo il bilancio di martedì del direttore della Protezione civile Borrelli. C'è anche una bimba di pochi giorni cui è stato fatto un tampone per scrupolo perché aveva delle difficoltà respiratorie, fanno sapere dall'ospedale bergamasco Papa Giovanni XXIII, che è risultata positiva al virus. La piccola non è intubata, respira da sola. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.







A Roma, richiamati 98 pazienti dell'ospedale di Tor Vergata: vi si era recato il poliziotto che è risultato positivo e che ora si trova ricoverato all’istituto Spallanzani. Il poliziotto si era presentato al Pronto soccorso del Policlinico di Tor Vergata tra il 26 e il 27 febbraio. Si teme quindi che alcuni pazienti potenzialmente possano essere venuti in contatto con l’agente: «15 risultano sintomatici e andranno valutati clinicamente ed eventualmente verranno sottoposti al test per il COVID-19» si legge in una nota l’Assessorato alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio. «Sono 6 gli operatori sanitari del pronto soccorso, un agente di Polizia e due operatori della vigilanza in servizio presso l’ospedale posti in sorveglianza sanitaria domiciliare, tutti asintomatici » .







Il presidente del Consiglio ha convocato per mercoledì i ministri per fare il punto sulle misure da inserire nel decreto per contrastare gli effetti del coronavirus col quale il governo sta pianificando di sforare il tetto del 3% nel rapporto deficit-Pil. L'appuntamento è alle 10 a Palazzo Chigi, e precederà, dunque, l'incontro con le parti sociali in programma sempre nella giornata di domani, alle 16.







Intanto la Regione Lombardia sta recuperando posti in terapia intensiva da dedicare ai pazienti di Coronavirus: ieri erano 240 a cui se ne sono aggiunto una cinquantina messi a disposizione dalla sanità privata e oggi con il recupero anche dei blocchi di chirurgia per arrivare a circa 250, assicura l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera interventuo in mattinata ad Agorà. Gallera ha ribadito che « il vero punto debole è la terapia intensiva e per questo ma Regione ha stanziato 40 milioni per l'acquisto di respiratori mobili » , i cosiddetti CPAP.





A Milano, Francesco Greco chiude tutti gli sportelli al pubblico "sprovvisti di vetro" (ufficio portale, ufficio dibattimento, 415 bis, ufficio esecuzioni) della Procura di Milano fino a lunedì 9 marzo. Il provvedimento arriva nella giornata in cui si è saputo che due magistrati si sezione sono risultati positivi al coronavirus: uno lavora alla Sesta sezione civile, l'altro in quella penale, alla sezione Misure di prevenzione. Sono entrambi in isolamento ma non sarebbero in gravi condizioni. In auto-isolamento una trentina di persone: 15 giudici delle due sezioni e 15 del personale amministrativo, che riceveranno due volte al giorno una telefonata dalle autorità sanitarie per capire le loro condizioni. Ma l'auto-isolamento potrebbe estendersi anche a tutti quelli che sono venuti in contatto con i magistrati. Udienze delle due sezioni sospese per sanificazione urgente degli ambienti, e per questo è stato evacuato il sesto piano, facendo uscire magistrati, avvocati e tutti i presenti.







Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto-legge ed il relativo disegno di legge di conversione sulle Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Il decreto è stato adottato dal premier Giuseppe Conte. Il decreto, che contiene le prime misure di sostegno economico per famiglie e imprese della zona rossa, e un primo pacchetto di aiuti per il turismo, è già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore dalla mezzanotte.







In mattinata la Rai rende noto che è stato riscontrato un caso di positività al coronavirus tra i dipendenti dell'azienda di Stato. Il dipendente, risultato positivo al primo tampone e attualmente ricoverato all'ospedale Spallanzani in buone condizioni, è stato in trasferta in zona gialla e non ha avuto accesso ai presidi aziendali negli ultimi dieci giorni. L'azienda, si legge in una nota, è da giorni impegnata in un costante presidio di tutela dei propri dipendenti dall'epidemia. Le misure sono state ulteriormente rafforzate in queste ore. Emanate dunque nuove disposizioni per innalzare ulteriormente il livello di attenzione per chi si trova o si è trovato nei pressi delle aree rosse e gialle.





Le scuole in Liguria resteranno chiuse fino a domenica, come annunciato in una nota dal governatore Giovanni Toti, dopo le anticipazioni in Consiglio regionale. La decisione è stata presa al termine della riunione cui hanno partecipato anche l'assessore regionale a istruzione e formazione, Ilaria Cavo, la direzione dell'ufficio scolastico regionale della Liguria, rappresentanti di Anci e della formazione professionale.