Coronavirus: più di 3000 contagi nel Paese, ma più guariti

Possibile creazione di una zona rossa nella Bergamasca. Un 33enne tedesco potrebbe essere il primo europeo ad aver contratto l’infezione

Un uomo di 33 anni, tedesco, potrebbe essere il primo europeo ad aver contratto l’infezione del nuovo coronavirus e ad averla trasmessa. Lo comunica una lettera di medici tedeschi pubblicata sul New England Journal of Medicine del 5 marzo.







Stando a quanto scrive New England Journal of Medicine, dunque, l ’uomo ha manifestato sintomi respiratori e febbre alta il 24 gennaio. Il 27 gennaio, essendo migliorato, è tornato al lavoro. Il 20 e il 21 gennaio aveva partecipato a un meeting in cui era presente una collega di Shanghai, che è rimasta in Germania dal 19 al 22 gennaio senza accusare alcun disturbo. La donna ha però cominciato a stare male durante il volo di ritorno in Cina, dove è stata trovata positiva al coronavirus il 26 gennaio. Il giorno dopo ha informato i partner tedeschi delle propria positività e in Germania sono iniziati i test sui colleghi che l’avevano incontrata, fra cui l’uomo di 33 anni, che è stato trovato positivo al virus sebbene ormai asintomatico. Il 28 gennaio sono stati trovati positivi altri tre impiegati della stessa compagnia, che avevano avuto contatti con l’uomo quando era asintomatico.





Intanto, dopo il decreto di mercoeldì, si discute sulla creazione di una zona rossa nella Bergamascaa. La Regione Lombardia è d'accordo anche se la decisione spetta al governo. L 'assessore al Welfare Giulio Gallera a Buongiorno Regione su Rai 3 ha spiegato che gli esperti dell'istituto Superiore di Sanità hanno fatto una richiesta in base ai dati epidemiologici. «Noi abbiamo dato il nostro assenso ma ora il governo deve fare le sue valutazioni», ha sottolineato.





Poste Italiane comunica invece che a partire da giovedì 5 saranno nuovamente aperti gli Uffici Postali di Bertonico e Fombio e da venerdì 6 l'Ufficio di Terranova dei Passerini. Sono dunque regolarmente aperti gli Uffici Postali e riattivato il servizio di consegna corrispondenza e pacchi in tutti i Comuni della cosiddetta "zona rossa". «Il ripristino delle attività è stato possibile grazie allo straordinario impegno dei dipendenti che si sono resi disponibili, in via volontaria, alle normali attività lavorative», sottolinea in una nota Poste.