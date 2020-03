Coronavirus, chi viola i divieti rischia l’arresto

Domenica 8 marzo 133 decessi, il totale è di 366. I malati sono 6.387, 1326 in più. Guariti 622. A Fiumicino e Ciampino nuovi termoscanner anche in partenza. Roma, i varchi della Ztl e del centro disattivati dalle 14

A causa dell'epidemia da coronavirus, il Viminale blinda le zone ritenute a rischio dividendo in pratica in due l’Italia. La corsa a fermare il Covid-19 è prioritariam, dunque scattano divieti in tutta la penisola e controlli affidati alle forze dell’ordine in porti, aeroporti e stazioni, dove saranno montati i termoscanner . Il Viminale istituisce una grande «zona di sicurezza» che comprende la Lombardia e 14 province e mira al «contenimento del contagio da coronavirus».







Le verifiche all’interno di Comuni e Regione saranno «a campione». Spetta ai cittadini dimostrare di avere necessità a varcare il confine della «zona di sicurezza» con un’autocertificazione. Domenica sera la ministra Luciana Lamorgese, che ha istituito al Viminale una cabina di regia, ha emanato la direttiva per fissare «percorsi canalizzati» per i passeggeri, stabilire le regole per gli accertamenti e i criteri per chi violerà le norme. Per tutti coloro che saranno fermati e forniranno una giustificazione senza riscontro scatterà la denuncia per inosservanza del provvedimento dell’autorità, l’articolo 650 del Codice penale punito con l’arresto fino a tre mesi e l’ammenda fino a 206 euro.







A Roma, da oggi al 15 marzo i varchi della Zona a traffico limitato del Centro storico e del Tridente saranno disattivati dalle ore 14. La misura serve ad agevolare gli spostamenti dei cittadini in città precisa una nota del Campidoglio. Aeroporti di Roma invece segnala che n el rispetto delle disposizioni del ministero della Salute, negli scali di Fiumicino e Ciampino sono stati installati termoscanner di ultima generazione anche per i controlli della temperatura corporea dei passeggeri in partenza per destinazioni extra Schengen. I nuovi termoscanner si aggiungono a quelli già presenti per il controllo di tutti i passeggeri in arrivo a Roma.





A Palermo la comitiva di turisti bergamaschi in quarantena per due settimane all'Hotel Mercure saranno liberi di tornare a casa. Si tratta di una trentina di persone che erano in compagnia della prima paziente risultata positiva nel capoluogo siciliano. Domenica hanno voluto ringraziare i palermitani e i siciliani che in questi giorni sono stati vicini ai turisti portando anche pietanze tipiche siciliane.



Altro un sindaco contagiato dal Covid-19 nel Piacentino. Si tratta di Lucia Fontana, primo cittadino di Castel San Giovanni. Prima di lei si era saputo della positività del sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri e dei colleghi di Borgonovo, Ferriere, Farini, Calendasco. Fontana al momento non ha sintomi. Ha febbre alta e tosse il sindaco di Travo, Lodovico Albasi, che farà oggi il tampone.