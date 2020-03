Terapia intensiva, Gallera: «Vicini a punto di non ritorno»



A Palermo negativo test al sindaco Orlando. La Gdf sequestra 10mila mascherine non sicure. Nuove regole per viaggiare in Sadegna. Riti pasquali a porte chiuse in Vaticano



Dopo sabato, il giorno più difficile di queste tre settimane di battaglia al coronavirus per la Lombardia, coi pazienti ricoverati in rianimazione che nelle ultime 24 ore sono stati 85 in più, l’assessore Giulio Gallera lancia l'allarme: «Recuperiamo 15-20 posti al giorno. Siamo vicini al punto di non ritorno».



Il carico è dunque quasi doppio rispetto ai 40-45 nuovi casi registrati nell’ultima settimana. E il sistema rischia di non reggere. «Stiamo facendo dei veri miracoli», sottolinea il governatore Attilio Fontana. Tra pubblico e privato si è riusciti a recuperare in venti giorno 376 nuovi posti di terapia intensiva, ma potrebbe non bastare davanti alla nuova ondata. I ricoverati in terapia intensiva in Lombardia sono 732, dieci giorni fa erano 244 e per questo la preoccupazione è fortissima. A questo ritmo, senza nuove strutture la saturazione è vicina. Dall’inizio dell’epidemia sono stati trattati in terapia intensiva 1.064 malati: 149 sono stati dimessi, altri 145 però non ce l’hanno fatta, dicono dalla Regione.



Il Vaticano rompe gli indugi: riti pasquali a porte chiuse. Lo ha reso noto il sito della Prefettura della Casa pontificia, spiegando che a causa «dell'attuale emergenza sanitaria internazionale, tutte le Celebrazioni Liturgiche della Settimana Santa si svolgeranno senza la presenza fisica di fedeli». Inoltre, fino al 12 aprile le udienze generali del Santo Padre e le recite dell'Angelus saranno fruibili solamente in diretta streaming sul sito ufficiale di Vatican News.

Il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas attua il decreto del Mit sullo stop del traffico passeggeri via mare e le limitazioni a quello in aereo per contrastare e prevenire la diffusione del Covid-19 nell'isola. L'ordinanza, valida sino al 25 marzo prossimo, salvo proroga, stabilisce che «il traffico passeggeri su linee marittime da e per la Sardegna e' sospeso fino al 25 marzo 2020». «È fatta salva - si legge nella bozza in via di approvazione - esclusivamente per dimostrate ed improrogabili esigenze, la possibilità di richiedere autorizzazione all'imbarco nei casi previsti» dal decreto governativo dell'8 marzo scorso, cioè comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità; spostamenti per motivi di salute; rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza.



Sequestrate 10 mila mascherine non sicure nel Catanese. La Guardia di finanza le ha scoperte in un esercizio commerciale di Misterbianco, gestito da un cittadino cinese. Il blitz è scattato nell'ambito dei controllo dei prezzi e delle caratteristiche dei prodotti maggiormente richiesti dopo l'inizio dell'allarme sanitario per la diffusione del Covid-19, come maschere protettive, guanti, gel igienizzanti. Il commerciante cinese che fa vendita al dettaglio e all'ingrosso aveva messo in commercio le mascherine che non riportavano le indicazioni previste dalla normativa sulla sicurezza dei prodotti, ovvero sulle confezioni non erano specificate la composizione delle stesse, elemento fondamentale per evitare potenziali rischi sanitari al consumatore finale. Il titolare dell'attività è stato segnalato alla locale Camera di Commercio per le sanzioni pecuniarie, che possono arrivare ad un massimo di 200 mila euro.



Negativo il tampone effettuato dal sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, per verificare un eventuale contagio da coronavirus. «Non viene meno ovviamente - dice Orlando - la necessità di proseguire per tutti, a tutela di tutti, il massimo di isolamento a casa propria, lavorando da casa, continuando a gestire l'amministrazione in collaborazione e sinergia con tutte le istituzioni e gli enti che sono impegnati in queste ore in uno sforzo straordinario». Il teste dopo su Orlando dopo la notizia della positività di alcuni carabinieri del Comando provinciale di Palermo che nei giorni scorsi avevano partecipato ad alcune riunioni con il primo cittadino.