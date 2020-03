Coronavirus, blocco dei collegamenti con la Sicilia



Comune nel Bolognese diventa "zona rossa". Sindaco di Lucca in ospedale. Zaia al Corriere: pronti al coprifuoco. Giornalista positivo, sanificata sede Rai Calabria



La ministra Paola De Micheli ha firmato il decreto, dopo l'allarme del presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, sul ritorno dei siciliani dalle regioni del nord, oltre 31 mila in pochi giorni, bloccando di fatto gli accessi alla Sicilia. Scrive il ministero in una nota: «A seguito della richiesta pervenuta ieri sera da parte della Regione Sicilia, la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato nella notte il Decreto che prevede la sospensione dei collegamenti e dei trasporti ordinari delle persone da e per la Sicilia. Regolare, invece, il trasporto merci. L'obiettivo delle misure inserite nel Decreto è quello di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, limitando al massimo il rischio di possibili fonti di contagio provenienti dall'esterno della Sicilia. Nel decreto - prosegue la nota - si specifica che le persone possono viaggiare su navi adibite al trasporto merci esclusivamente per dimostrate ed improrogabili esigenze, previa autorizzazione del presidente della Regione. E, ancora, sono consentiti gli spostamenti via mare per i passeggeri da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa, per comprovate esigenze di lavoro, di salute o per situazioni di necessità. Il trasporto aereo delle persone, da e verso la Sicilia, è assicurato soltanto per improrogabili esigenze di connessione territoriale con la penisola, esclusivamente presso gli aeroporti di Palermo e Catania, mediante due voli A/R Roma-Catania e due voli A/R Roma-Palermo, uno meridiano e l'altro antimeridiano, con sospensione di tutti gli altri voli compresi quelli internazionali. Per i collegamenti ferroviari diurni è previsto il mantenimento dei collegamenti minimi essenziali mediante un treno giorno intercity Roma/Palermo e viceversa. Sono soppressi, infine, i servizi automobilistici interregionali».

Il Comune di Medicina e la frazione di Ganzanigo, nel Bolognese, diventano da oggi "zona rossa" per contenere il contagio da coronavirus: lo annuncia il sindaco Matteo Montanari su Facebook. La misura (momentaneamente) fino al 3 aprile aumenta di fatto le restrizioni in base all'ordinanza n. 36 del 15/3/20 della Regione Emilia-Romagna che dispone il divieto di allontanamento e di accesso per queste zone. «Evitare altri contagi dentro Medicina, ed evitare contagio verso la Città metropolitana di Bologna" dice il sindaco.

Intanto il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, dal 10 marzo in isolamento a casa dopo essere risultato positivo al coronavirus, è stato portato in ospedale. Secondo quanto si legge in un post sul suo profilo Facebook ieri sera il sindaco «ha segnalato un lieve peggioramento del suo stato di salute rispetto al Covid-19. A scopo precauzionale è stato portato in ospedale dove sarà trattenuto per fare ulteriori accertamenti».



Viaggio di rientro in bus per gli italiani rimasti bloccati in Spagna dopo lo stop ai voli decretato dal governo iberico per contenere la diffusione del coronavirus. Il pullman noleggiato dall'europarlamentare leghista Susanna Ceccardi è partito in nottata da Barcellona e ora già in Francia. A bordo, insieme con l'eurodeputata, ci sono 46 turisti, il senatore del Carroccio Gian Marco Centinaio, e l'assessore leghista del Comune di Pisa, Gianna Gambaccini, in qualità di medico. È stata lei a visitare ciascun passeggero prima di farlo salire a bordo del pullman.



Torna a chiedere di «tamponare» il Veneto per il rilevare il virus, al di là della disponibilità dei kit preconfezionati, il governatore Luca Zaia, che sta preparando anche la produzione in Veneto di mascherine. «Le proiezioni sul contagio sono in crescita - dice intervenuto sul Corriere della Sera -. Se non si seguono le regole si rischia il crash sanitario e prima di questo c’è il coprifuoco».



Altra sede Rai, stavolta della Calabria, sanificata dopo che un giornalista è risultato positivo al test del coronavirus. Nella giornata di ieri, il professionista, che aveva manifestato alcuni sintomi dopo essere stato a Milano, è stato sottoposto al tampone. Le sue condizioni di salute sono buone, tanto che non ne è stato disposto il ricovero. Alla sede Rai calabrese fanno capo 27 giornalisti, alcuni dei quali distaccati in altre aree del territorio, oltre ad altri lavoratori impiegati con diverse mansioni.